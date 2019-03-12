李慧琼：“港獨”絕不可能成事

政協委員李慧琼發言（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）全國政協委員李慧琼11日在政協十三屆二次會議上，以《維護“一國兩制” 堅守“三條底線”》為題做大會發言表示，廣大香港市民一定會以零容忍的態度堅決反對“港獨”，以堅強定力堅決維護“一國兩制”，緊緊抓住融入國家發展大局的機遇，續寫獅子山下香江繁榮新傳奇。



李慧琼還任民建聯主席，香港立法會議員、行政會議成員。



李慧琼表示，香港回歸以來，“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功。基本法全面貫徹實施，香港繼續保持繁榮穩定，市民權利和自由有增無減，“馬照跑、舞照跳”成為生動現實。正如習近平主席2017年視察香港時所說，香港“中西合璧的風采浪漫依然，活力之都的魅力更勝往昔”。實踐已經證明並將繼續證明，“一國兩制”是歷史遺留的香港問題的最佳解決方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。我相信，這也是絕大部分香港人的共同心聲。



習近平主席深刻指出，“一國兩制”作為一個新生事物，必然要在探索中前進。近年來，香港經濟社會發展中一些長期累積的矛盾逐漸顯現，極少數人對此進行錯誤歸因，罔顧歷史和事實，盲目歪曲、否定“一國兩制”，一小撮“港獨”分子也乘機而動，造成惡劣影響。對此，習近平主席明確劃出“三條底線”，強調任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。過去一段時間，中央政府及香港特區政府果斷出手，全國人大及時對基本法第104條作出解釋，香港法院裁定取消那些沒有依法宣誓的議員就任資格，特區政府按照香港《社團條例》依法禁止“香港民族黨”的運作。這些舉措大快人心，有力展示了遏制打擊“港獨”和本土激進分離勢力的堅定決心。



李慧琼指出，實際上，絕大多數香港市民的眼睛都是雪亮的，對“港獨”分子都是深惡痛絕的。“港獨”的惡劣行徑，於法不容、於理不通、於情不合，是不得人心也絕不可能成事的：



於法，香港特別行政區是根據國家憲法第三十一條的規定設立的，香港基本法第一條也明確規定，“香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分”。很顯然，“港獨”言行嚴重違反憲法和基本法，從根本上於法不容。



於理，香港自古以來就是中國領土，即使近代被英國割占，與內地的同胞之情和經濟社會文化聯繫也從未間斷。1997年香港回歸祖國，洗刷了中華民族百年恥辱，實現了包括香港同胞在內的全中國人民的共同心願。在回歸20多年後的今天，一小撮激進分離勢力數典忘祖、倒行逆施，妄想推動“港獨”，簡直不可理喻。



於情，香港命運從來與祖國緊密相連。特別是中華人民共和國成立後，即使國家遭遇困難，也讓東江水引入香港，“三趟快車”日日抵港。回歸後，中央政府一直是香港的堅強後盾。在1998年支持抵禦亞洲金融風暴，2003年共同抗擊SARS，之後更開放“自由行”，實施CEPA協議，為低靡的香港經濟注入強心劑。現在，粵港澳大灣區建設及“一帶一路”建設的推進，為香港的再次騰飛開辟了廣闊空間。在這樣的歷史和現實面前，“港獨”分子的分裂行徑，完全於情不合。



最後，李慧琼表示，習主席的講話言猶在耳、擲地有聲，他說，“我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去”，這是反對一切分離破壞勢力的最強音。我們廣大香港市民，也一定會以零容忍的態度堅決反對“港獨”，以堅強定力堅決維護“一國兩制”，緊緊抓住融入國家發展大局的機遇，發展經濟、改善民生，著力加強憲法和基本法宣傳教育，大力支持青少年成長發展，始終維護社會和諧穩定。我們堅信，在黨中央的堅強領導和內地同胞的大力支持下，香港特區政府和740萬香港市民團結奮鬥，一定能夠合力推動香港形勢持續穩中向好，一定能夠跑出新時代香港發展“加速度”，續寫獅子山下香江繁榮新傳奇！



（中評社報道組：徐夢溪 張爽 林艶 張心怡 實習記者：錢盈盈）