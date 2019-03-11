國辦：《關於壓縮不動產登記辦理時間的通知》

中評社北京3月11日電／日前，國務院辦公廳印發《關於壓縮不動產登記辦理時間的通知》（以下簡稱《通知》）。



《通知》指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實黨中央、國務院決策部署，以推進國家治理體系和治理能力現代化為目標，以為企業和群眾“辦好一件事”為標準，加強部門協作，實行信息共享集成、流程集成或人員集成，進行全流程優化，壓縮辦理時間，切實解決不動產登記耗時長、辦理難問題。



《通知》提出，2019年底前，流程精簡優化到位，全國所有市縣一般登記、抵押登記業務辦理時間力爭分別壓縮至10個、5個工作日以內；2020年底前，力爭全部壓縮至5個工作日以內。



《通知》提出了三項主要任務。一是推動信息共享集成。建立部門間信息共享集成機制，打破“信息孤島”。有關部門和單位應當及時提供不動產登記相關信息，與不動產登記機構加強協同聯動和信息集成，2019年底前實現互通共享。能夠直接通過共享交換平台提取的材料或信息，不得要求申請人重複提交。夯實不動產登記信息基礎，加快存量數據整合與質量提升，開展地籍測繪等補充調查工作，推進不動產登記信息平台與政府統一的數據共享交換平台有序銜接。推行“互聯網＋不動產登記”，建立不動產“網上（掌上）登記中心”，構建“外網申請、內網審核”模式，實現服務企業和群眾零距離。



二是推動流程集成。通過信息化手段整合集成業務流程，在政務服務大廳或不動產登記大廳設立綜合受理窗口，統一受理各相關辦理事項，實現信息化技術支撐的“一窗受理、並行辦理”。取消不必要環節、合併相近環節，將登簿和制證環節、繳費和領證環節合併，不動產繼承登記（非公證）辦理中，公示與審核環節並行開展。精簡申請材料，優化測繪成果獲取方式。能夠直接提取利用測繪成果的，不得另行要求當事人開展測繪和權籍調查。



三是推動人員集成。不能馬上實現信息共享集成和流程集成的，可通過集中辦公實現便民快捷。在政務服務大廳設立綜合受理窗口，統一受理各相關辦理事項、一次性收取所需全部材料，人工分發各相關部門分別辦理，同一個窗口發放辦理結果。



《通知》要求，各省級人民政府要加強統籌協調，指導本行政區域內各市縣結合實際制定具體實施方案。各級自然資源部門要強化對改革情況的跟蹤指導，適時進行專項檢查，對工作推進不力、進度滯後的地方及時督促整改。



來源：新華網