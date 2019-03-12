中評關注：拉攏新北市　柯搶攻全台最大票倉

柯文哲（右）與侯友宜（左）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）近日數份2020民調都顯示，無黨籍台北市長柯文哲逐漸被藍綠陣營要角追上，遙遙領先的優勢不再。中國國民黨新北市長侯友宜11日拜會北市府，柯熱情迎接，兩人互動、對話、稱兄道弟，都可看見柯十足的用心，侯提的議題也一切“OK”，形成史上最緊密的雙北合作。新北市有近400萬人口，是全台最大票倉，柯對新北市民友善的態度，似為大選鋪路。



新北市是全台人口最多城市，最新數據有399萬人，台北市才267萬人，兩者加起來666萬人，逾全台的四分之一。柯文哲為突破2020困局，只能拉攏泛藍陣營支持者，而新北市就成為首要目標。



11日上午這場九合一選舉後的首場“柯侯會”無疑是柯文哲的一場即時雨，媒體聚焦柯、侯互動。柯文哲換掉平日穿的運動夾克，難得地穿上西裝、親自到電梯口迎接侯友宜，更在會後接受媒體採訪時，非常熱情握手、拍手、說笑，稱兄道弟樣樣都來，而侯也非常配合，兩人如同相識數十年的哥倆好。



侯友宜提出的淡水北側快速道路、垃圾袋價格5月1日兩市同價、共同防毒等議題，柯全部豪爽答應，除了營造雙北生活圈的方便政策外，更在拉攏新北市民。



中國國民黨高雄市長韓國瑜表示不會參加國民黨2020初選，參選機率少了一些 。近日中時、放言等民調，國民黨前主席朱立倫都微幅超過柯，柯一口答應侯友宜提的議題，並與侯彼此熱絡互動，將有助於鬆動朱立倫在新北市耕耘8年的民眾支持度，並進一步拉攏全台泛藍陣營的支持者，可謂一箭雙鵰。



面對2020，柯文哲的優勢是能吸引不少泛綠支持者的選票，但這還不夠，若韓國瑜不選，未來柯文哲會如何進一步拉攏泛藍陣營支持，值得關注。