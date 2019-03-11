韓電信公司在首爾展示5G全息影像通話技術

中評社北京3月11日電／韓國電信運營商韓國電信公司日前在位於首爾的K－live全息影院舉行記者會，向來賓們展示了5G全息影像通話技術。



記者會上，該公司借助5G傳輸網絡和全息影像投影等手段，跨國實現韓、美兩地音樂人同場互動，引發到場人士對未來通信技術手段的遐想。



記者會由韓國電信公司聯合美國7SIX9娛樂公司等共同舉辦，旨在慶祝為紀念知名音樂人邁克爾·傑克遜誕生60周年而製作的音樂專輯《The Greatest Dancer》首支單曲正式發行。在活動現場，由韓方負責人向遠在約9500公里外的美國洛杉磯發起全息影像通話，邀請該地美方負責人通過全息影像投影技術身臨記者會現場，並完成與現場來賓、記者等的實時互動。



據韓國電信公司方面介紹，此次展示活動將浮動全息影像系統和5G移動熱點相結合，在相隔達近萬公里的韓、美兩地實現無延時的全息影像通話。未來借助該技術，相隔兩地的人們將可通過“遠程呈現”和“遠程參與”跨越空間限制，如共處一地般地實現實時交互。



該公司新媒體產業部門負責人向記者表示，憑借現有技術條件，5G全息影像通話技術已可實現在演唱會、新聞發布會等場合的商業性使用。未來隨著技術的不斷改進，這一技術的呈現效果會更加清晰、逼真。



韓國電信公司是該國國內主要電信運營商之一。該公司稱，按照計劃，將在3個月內正式啟動5G網絡的在韓商用。



來源：新華網



