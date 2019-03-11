巴勒斯坦新政府任務艱巨

中評社北京3月11日電／巴勒斯坦總統阿巴斯10日任命巴民族解放運動（法塔赫）中央委員會成員、前公共工程和住房部長穆罕默德·阿什提耶為政府總理，授命其組建新政府。



分析人士指出，由於巴勒斯坦新政府不包括巴重要派別伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）成員，巴內部政治和解進程將受到影響。巴新政府成立後的要務是維護內部穩定並發展經濟，外交政策將依然由巴民族權力機構負責，因而短期內巴以和平進程將可能延續目前狀況。



維護穩定發展經濟



阿什提耶1958年生於約旦河西岸城市納布盧斯，擁有經濟發展學博士學位。獲任命後，阿什提耶表示將與巴各派展開磋商盡快組建新政府，應對當前經濟方面的困境。



希伯倫大學經濟學教授哈利勒·阿什赫利認為，阿巴斯任命阿什提耶為新總理的主要考量是改善經濟和維護穩定。



巴方官員10日說，由於以色列部分扣減向巴勒斯坦轉交的代徵稅款，巴目前面臨嚴重財政危機，不得不採取減少政府開支等緊急應對措施，而在目前的財政狀況下，巴民族權力機構在未來6個月需要每月5000萬至6000萬美元貸款。



根據巴以雙方1994年簽訂的《巴黎經濟議定書》，以色列負責對運往巴勒斯坦的物品徵收關稅並對在以色列工作的巴勒斯坦人徵收個人所得稅，定期將稅款移交給巴方。這筆每年10多億美元的款項約占巴勒斯坦政府運營預算的三分之二。



此外，以色列持續對巴封鎖、巴以經年對峙對巴經濟發展形成嚴重制約，而美國近來對巴“斷援”更是令當地經濟雪上加霜。



巴勒斯坦研究中心主任哈尼·馬斯裡指出，在巴經濟不景氣而政局總體穩定的形勢下，阿巴斯決定改組政府，以維護穩定並推動經濟發展。



內部政治和解遇阻



此前，法塔赫中央委員會提議由巴勒斯坦解放組織（巴解組織）內部派別和獨立人士組建新政府，將哈馬斯排除在外，引發哈馬斯的批評和反對。哈馬斯發言人法齊·巴爾胡姆10日發表聲明說，這只會加劇約旦河西岸與加沙地帶的分裂。



巴爾胡姆說，哈馬斯拒絕承認新政府，實現政治和解正確的選擇是組建包含哈馬斯的民族團結政府，舉行立法委員會選舉和總統選舉。



2007年，哈馬斯與法塔赫爆發武裝衝突，哈馬斯奪取加沙地帶控制權，法塔赫則實際控制約旦河西岸，形成兩派對峙局面。兩派近年來多次達成和解協議，但一直未能落實且分歧嚴重。



為促使法塔赫與哈馬斯實現和解，阿巴斯於2013年6月任命獨立人士、大學校長哈姆達拉為總理，哈姆達拉政府成員多為獨立人士。哈姆達拉於今年1月底向總統提交辭呈。



馬斯裡認為，此次組閣將建立以法塔赫成員為主的政府，可能會加劇內部分裂。