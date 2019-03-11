第四屆＂牆報藝術家展＂在北京時代美術館開幕

嘉賓合影（圖片來源：大公報） 中評社北京3月11日電／21歲，拉斐爾畫了《聖母的婚禮》；26歲，米開朗琪羅創作了大衛；28歲，提香創作了《聖母升天圖》……



藝術史告訴我們：不要隨便蔑視一個搞藝術的年輕人，他有可能會改變世界。



3月的北京，一個青春勃發的藝術展覽悄然掀開面紗。“牆勢力：第四屆牆報藝術家展”是由牆藝術發起的一個推廣青年藝術家的公益藝術項目，至今已順利進行了四年。



本屆牆報藝術家展有100多位藝術家被提名，經過推薦、初選、複選等流程，共有37位藝術家入選最終聯展。參展作品涵蓋繪畫、雕塑、裝置、影像、攝影等多種媒介，同時涉及新媒體、新材料、互聯網技術等不同領域，讓我們充分感受到藝術家的創作活力。



正如牆藝術創始人、牆報藝術家項目發起人蘇晏在開幕式上談到的：



“特別感謝推薦老師和評委們一如既往的支持，還要特別感謝時代美術館對項目的支持。



牆報藝術家提供了一個平台，希望更多的藝術家可以進入這個平台展示自己的才能，不埋沒任何一個藝術天才。我們的長遠目標，希望可以把牆報藝術家做成一個國際化、有影響力的公益項目。”



牆報藝術家展覽評委代表尚揚老師談到：



“牆藝術一直堅持幾年舉辦牆報藝術家項目，今年展覽的年輕藝術家的才情、視野，已經相當國際化了，這在今天是一件非常重要的事情。



他們是未來中國藝術的希望，從他們的藝術作品中感受到未來文化將會是一個更開放的環境。他們正在成長，未來中國的藝術重任就在他們中間，中國的未來文化是有希望的，我覺得牆藝術這幾年的堅持是值得的。而且感謝牆藝術整體付出的辛勤努力，以及牧雲社，還有其他單位給予了很大的支持。這對於我們從事藝術的人來說，也是一種鼓勵吧！”