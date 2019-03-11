中國烹飪隊將參加2020世界奧林匹克烹飪大賽

中國烹飪協會會長姜俊賢致辭。（圖片來源：中國烹飪協會） 中評社北京3月11日電／記者獲悉，2020世界奧林匹克烹飪大賽中國國家烹飪集訓隊啟動儀式11日在上海舉行。



中國烹飪協會會長姜俊賢在啟動儀式上宣布，中國烹飪協會將組織中國國家烹飪隊參加2020年在德國斯圖加特舉辦的第25屆世界奧林匹克烹飪大賽。



啟動儀式上，曾任24屆中國國家烹飪隊總教練、國際烹飪賽事規則制定人之一、世界廚師聯合會亞洲區主席Rick Stephen通過視頻短片向中國國家烹飪隊致以美好的祝福，預祝中國國家隊在2020年世界奧林匹克烹飪大賽上取得優異成績。



中國國家烹飪隊總教練、中國烹飪大師李彤宣布了2019年中國國家烹飪集訓隊集訓安排。中國烹飪協會特邀副會長、揚州大學旅遊烹飪學院院長周曉燕代表教練團隊在儀式上發言，表示將傾力指導集訓隊員熟悉國際比賽規則，設計參賽作品，強化體能、技術訓練，為中國國家烹飪隊在明年世界奧林匹克烹飪大賽上勇奪桂冠保駕護航。



據了解，中國國家烹飪集訓隊作為中國國家烹飪隊預備隊，是由中國烹飪協會領導下的代表全國餐飲業一流烹飪技能水準的優秀廚師組成的國際烹飪賽事專業團隊。他們將承擔代表中國參加各類國際專業烹飪賽事、參與國際高級別烹飪技藝文化交流的任務。



中國國家烹飪集訓隊隊長鐘磊表示，在接下來的十個月中，集訓隊隊員們將在顧問組與教練組的專業指導下進行多場集中訓練和實戰訓練，相互支持、密切合作，發揚團隊精神，憑借各自深厚的技藝功底，刻苦訓練、努力達標，鑽研國際比賽規則、提高國際賽事應賽能力。



據介紹，通過近一年面向全國餐飲業及相關產業的選拔，26位業內精英最終入選中國國家烹飪集訓隊。在十個月的集訓後，將最終優選出10位隊員組成中國國家烹飪代表隊出征2020世界奧林匹克烹飪大賽，其他集訓隊隊員將參加中國代表團赴德國協助完成比賽任務。