綠名嘴吳祥輝：柯選2020蔡才有可能當選

吳祥輝在臉書分析2020大選情勢。(照片：吳祥輝臉書) 中評社台北3月11日電／網媒《放言》今公布2020大選民調，在“蔡朱柯”三強對決的情況下，前中國國民黨主席朱立倫支持度為34.3%，無黨籍台北市長柯文哲33.8%，都贏過蔡英文21.9%。不過，打柯戰將、蝴蝶蘭文創董事長吳祥輝今日在臉書發文說，柯文哲選2020，三足鼎立，蔡英文才有當選的可能性。但他呼籲蔡須強力與柯切割，選票才會回來。



台灣大學研究中心專業研究員黃麒儒分析該民調表示，柯文哲參選，可從藍綠陣營中各吸收10%選票，首當其衝便是蔡英文選情。



吳祥輝回應《放言》民調結果說，這個選情分析符合他過去的經驗值，關鍵在於蔡英文必須盡快強力切割柯，嚴辦柯。她的選票才會回來。



吳祥輝在臉書分享和網友的私訊概要，網友對柯是否參選2020大選感到擔憂，吳則回說，只有柯文哲出來，蔡英文才可能有機會勝選。他認為，只要蔡英文盡早與柯文哲切割並對其下重手，在六月前完成清理戰場，七月起開始整合綠色支持者，柯當選的機率就是零，但假設“蔡錯過黃金覺悟時間，就神仙難救無命”。



至於為何柯文哲參選，蔡英文就有當選可能性，吳祥輝分析，因為蔡英文氣勢弱，團隊又沒有打逆轉勝的經驗和能耐，和國民黨任何一位候選人單挑都必敗無疑，而柯的核心支持者是藍三代，這些票絕對不會給蔡英文，意即“柯不出來，這些票只會倒向國民黨”。網友問若國民黨提名韓國瑜呢，吳祥輝錦表示“韓國瑜沒您想的那麼笨”。





















