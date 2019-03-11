白宮：2020財年預算案擬削減5%政府開支

中評社北京3月11日電／當地時間10日，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普擬於11日在2020財年預算案中提議，將政府開支削減5%，同時增加軍隊和邊境安全開支等。



“這將是一個艱難的預算”，庫德洛10日表示，“我們今年將自行封頂。我認為早就該這樣做了。”



據特朗普政府官員透露，特朗普將要求國會撥款興建邊境圍牆和成立太空部隊，軍費開支將增至7500億美元，較上一財政年度上升約4.7%。



此外，還有報道稱特朗普將在2020財年的預算案中要求至少撥款86億美元，作為新的修牆款項。據報道，預算裁減不會影響受歡迎的健保和社安退休計劃，但會削減其他政府計劃的資金，來增加國防開支。



庫德洛說，“我認為，邊境牆和邊境安全的議題最為重要”，“我們的南部存在危機。我認為總統有效地說明了危機為什麼存在。這是一場經濟危機、犯罪危機和毒品危機，也是一場人類的危機。”



這預計將是今年政府與國會圍繞財政問題的首次交鋒。預計特朗普的預算案將被國會否決。民主黨掌控著國會眾議院。支出議案通常需要獲得100位參議員中的60票，特朗普的共和黨掌握著53個席位。



白宮和國會必須在10月1日前就撥款問題達成一致，以便政府繼續獲得資金保持開門運轉。而這也正好是債務上限提高的截至日期，如果不能提高上限，政府就有違約風險，對經濟將產生嚴重後果。



與此同時，特朗普和國會領導人還要面對2011財政緊縮法案中的一個截止日期，如果不能就提高支出上限達成一致，非必要開支的總額可能被砍掉1260億美元或10%。



白宮和國會共和黨人最近幾年的優先要務是減稅，而非財政約束。美國2019年財政赤字可能達到9000億美元，國家債務已膨脹至22萬億美元。



庫德洛稱，特朗普的預算法案“指出了一個穩定的滑翔路徑（Glide Path）”，以降低聯邦支出和聯邦借款對國家經濟的影響。



他還表示，即使預算赤字接近10000億美元，但只要它仍然低於整體經濟的5%，就“沒有理由”那麼關注預算赤字。



來源：中國新聞網