李振廣：習總提福建對台工作新要求

习近平参加福建代表团审议发表对台工作讲话（来源：新闻联播截图） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）10日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平參加福建代表團審議。會上，他發表了重要講話，其中涉台內容占301字，提出了對台工作“八要”。習近平指出，要探索海峽兩岸融合發展新路。對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。要加強兩岸交流合作，加大文化交流力度，把工作做到廣大台灣同胞的心里，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情。要在對台工作中貫徹好以人民為中心的發展思想，對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。去年以來，我們推出“31條惠台措施”，福建實行“66條實施意見”，取得顯著成效，廣大台灣同胞都是受益者。要把這些措施落實到位，同時要聽取台灣同胞呼聲，研究還可以推出哪些惠台利民的政策措施，只要能做到的都要盡力去做。



對於習近平總書記的這段涉台論述，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣日前接受中評社採訪時表示，總書記在充分肯定福建對台工作的同時，又為福建省的對台工作指出了新方向，提出了新要求。



李振廣說，台灣、福建地緣最近，兩地的血脈、語言、文化、宗教、風俗習慣同根同源，根脈相連。得天獨厚的條件使得福建省兩岸交流合作及融合發展中扮演著關鍵的角色。



習近平總書記在福建代表團講話中提出，“要探索海峽兩岸融合發展新路”，“兩岸要做到應通盡通”，“努力把福建建成台灣同胞台企登陸的第一家園。”李振廣分析指出，這是總書記對福建對台工作提出的新要求。就兩岸融合中的地緣相近等現實條件而言，探索兩岸融合發展新路，福建的地理位置最優越，也最有條件實現應通盡通。福建沿海地區與鄰近的金門、媽祖的通水、通電、通氣、通橋已經取得了初步成效。接受這一光榮使命也必將成為未來福建對台工作中探索兩岸融合發展新路的一大亮點。

