金門補選激烈　退將吳斯懷力挺藍軍洪麗萍

吳斯懷（右三）赴金門替國民黨候選人洪麗萍（右四）加油打氣。（中評社） 中評社台北３月１１日電／四席“立委”補選即將在３月１６日舉行。陸軍退役中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷１１日赴金門，為國民黨補選候選人洪麗萍加油打氣，吳斯懷大聲呼籲金門鄉親集中選票，將洪麗萍送進“立法院”，讓她與國民黨黨團一起平反民進黨政府不公、不義的年金改革。



金門縣立委補選為六搶一，選情激烈，民進黨未提名。



吳斯懷稱讚洪麗萍充分展現金門人純樸、實在的特質，與國民黨籍高雄市長韓國瑜一樣沒有俏皮、華麗的言詞，是一個講真話、做實事，值得鄉親“在關鍵時刻做出正確選擇”，非常“古意”和可靠的人。



洪麗萍強調，捍衛軍公教警消的權益，她一定會站上第一線，就如同金門始終在前線保衛國家的安全。洪麗萍也特別感謝，吳斯懷將軍與八百壯士的各位前輩，過去為國家所做的奉獻，政府不能忘記，金門更不會忘記，她一定全力來支持與爭取大家應有的權益。



吳斯懷特別指出，核四做做停停，現在又將燃料棒運回美國，平白損失４０００多億元，至於號稱８年８０００億元的前瞻計劃，有讓國家前瞻和進步嗎？大家心知肚明，而年金改革一年充其量只節省６０億元，對減輕國家負擔也只是杯水車薪。



國民黨金門縣黨部主委林芳旋也強調，國民黨在金門沒有分裂本錢，這一場２０２０大選的前哨戰，大家要集中選票團結在一起，而黨中央的政策非常清楚，就是堅持與八百壯士協會站在一起，希望鄉親一起支持洪麗萍，讓她進入“國會”打拚。