任紅：為救命救急藥納入醫保點贊

政協委員任紅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）11日下午全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。重慶醫科大學附屬第二醫院院長，重慶黨外知識分子聯誼會副會長任紅作大會發言時指出，民之所盼，政之所向。中共中央時刻把人民群眾的冷暖放在心上。習近平總書記多次強調讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民，國務院常務會議多次進行研究部署。一年來，在重大疾病醫療保障方面打出了一系列組合拳。



以下為任紅發言全文：



民生無小事，枝葉總關情！醫療與健康問題是重大的民生問題，也是全社會持續關注的熱點話題。隨著我國人口老齡化，惡性腫瘤、心腦血管和重大傳染性疾病成為威脅人民健康的3類主要疾病，其發病率、死亡率較高，嚴重影響人民群眾的健康生活水平。根據2018年發布的全國最新癌症報告顯示，0—74歲腫瘤累積發病率為21.58%；心腦血管疾病逐年增多，嚴重威脅中老年人群生命；傳染性疾病中，乙肝表面抗原陽性人數達8600萬，丙肝1000萬，每年因肝炎導致肝癌死亡人口30餘萬。



這些主要疾病不僅嚴重影響老百姓的生活質量和水平，也容易導致貧困地區人口因病致貧、因病返貧，給精准扶貧工作帶來一大難題。雖然近年來醫學界對腫瘤、心腦血管和病毒性肝炎的治療取得了突破性的進展，很多類型的惡性腫瘤已經成為可長期生存的慢性疾病。但治療藥物普遍價格昂貴，且以進口藥物為主。高昂的藥價讓不少患者望而卻步。本來有一線治愈的希望卻因支付不起藥費而坐等生命的枯竭，這才是真正的絕望。怎樣能讓老百姓用得起好藥、安全用藥、早期用藥，所患疾病能夠得到有效治療，給眾多的癌症患者在痛苦中帶來光明，事關廣大群眾的切身利益。



民之所盼，政之所向。中共中央時刻把人民群眾的冷暖放在心上。習近平總書記多次強調讓改革發展成果更多更公平惠及全體人民，國務院常務會議多次進行研究部署。一年來，在重大疾病醫療保障方面打出了一系列組合拳：對17種抗癌藥品、常見重大疾病治療性藥物帶量採購藥物、孤兒藥物等採取了強有力措施，包括加快完善癌症診療體系、加快境內外抗癌新藥註冊審批、保障2000多萬罕見病患者用藥、加快境外新藥國內上市速度、進口抗癌藥零關稅、抗癌藥降價、抗癌藥進醫保和專項集中採購等等。

