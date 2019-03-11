蔡晤美宗教自由大使：盼更強化台美夥伴關係

蔡英文會見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月11日電(記者 黃筱筠)蔡英文偕同陳建仁今日會見美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Samuel Brownback)，說明台灣很樂意跟美國合作，一起為宗教自由與民主發展貢獻心力，並盼未來台美透過更多合作交流，強化彼此夥伴關係。



蔡英文提到，今年是《台灣關係法》立法40週年，台美關係能夠不斷深化，是雙方共同的努力，還有像布朗貝克大使這樣的好朋友，持續支持台灣。除了感謝大使這次來台與我們分享推動宗教自由的經驗，也期待，未來台灣和美國可以透過更多合作交流，持續宣揚共享價值，強化彼此的夥伴關係。



蔡英文致詞時表示，布朗貝克大使曾經是“參議院台灣連線”的成員，是台灣的好朋友，這次是第一次訪問台灣，很高興今天能有機會在“總統府”見面交流。



她也代表台灣人民，特別歡迎布朗貝克大使代表美國政府，前來參加“印太地區保衛宗教自由公民社會對話”。這場活動是區域宗教自由會議的亞洲首例，她今天也出席了開幕式，看見來自印太地區各國的宗教領袖，以及許多公民社會團體代表共襄盛舉。她相信，未來大家可以有更多的交流，一起為宗教自由，做出更多的貢獻。



蔡英文進一步指出，透過這場活動，也展現了台美堅實的夥伴關係。在去(2018)年，美國舉辦了第一屆“促進宗教自由部長級會議”。當時，布朗貝克大使籲請各國，舉辦區域性宗教自由會議，推動宗教自由。



她說，對於這項倡議，我們很樂意跟美國合作，一起為民主發展貢獻心力，也讓台灣成為了第一個在亞太區域舉辦宗教自由會議的國家。這次布朗貝克大使來到台灣，就是最好的見證者。



訪賓一行包括美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）、布朗貝克大使特別助理鐘浩偉(Howard Chyung)及美國國務院外交事務官畢雀喜(Chelsea Brint)等人，由“外交部次長”徐斯儉陪同，“國家安全會議”秘書長李大維也在座。