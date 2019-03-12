兩岸兒童交流也卡卡　翁林澄感嘆歷經坎坷

翁林澄接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月12日電（記者 張嘉文）第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流（台北段）11日在台北市民族國小舉辦開營儀式，正式展開7天的互訪活動。主辦的中華企劃人協會理事長翁林澄接受中評社訪問，坦言此次活動籌辦過程歷經不少坎坷，感受到蔡政府對兩岸交流的緊縮，整個活動內容來回修改了4、5次，活動時間本預定去年12月，一直拖到3月才得以進行。



兩岸和平小天使互訪交流活動是兩岸共同舉辦的跨世紀青少年交流，由大陸全國台聯、全國少工委和台灣中華企劃人協會共同發起與主辦。



此次活動為上海回訪台北，由來自上海復旦大學附屬小學的29名和平小天使代表與來自台北的28名和平小天使代表組成，活動從9日開始到15日。大陸小天使們在為期一周的交流活動中，與來自台北民族等三所小學的小天使們“一對一”配對，並住進他們的家中，進行深入交流，也將前往101大樓、九族文化村、日月潭、台北故宮博物院等地參訪。



翁林澄接受中評社訪問，對於在目前兩岸關係緊繃的狀況下，這樣的兩岸交流活動意義表示，活動採取的接待家庭模式，就是要讓兩岸小朋友能更深入了解，建立比較深的友誼，台灣小朋友到大陸訪問，一樣是住接待家庭，這樣的模式從2002年的第七屆活動就落實。



翁林澄說，接待家庭方式，讓兩岸從下一代就可以扎根友誼，所以不會受到現在比較緊張的兩岸關係任何影響，而和平小天使就是傳播愛跟和平，為下一代多做一些拔草鋪路的工作。



談到舉辦這次活動遇到蠻多困難的地方，翁林澄說，可能蔡政府方面有不同考量，希望非教育相關的大陸人士不要隨團，所以有表示意見，要主辦方做一些調整，感覺上這也是兩岸交流緊縮的象徵，但起碼沒有把整個活動否決，也是個好現象。



翁林澄提到，主辦方在活動內容來回修改大概4、5次，不只陸方要來的人選，還有行程、活動內容，政府聯審會都有些看法。主辦單位就要去協調，這次比較繁瑣，原本活動計劃是在去年12月，但都沒法批准，時間拖了蠻長，到這個月才得以順利舉辦，這種拖法可能聯審會有不同意見，但他們都尊重，只希望能促進兩岸和平發展，為下一代多做一些事。



翁林澄也舉例，蔡政府希望跟教育無關的大陸人士，譬如台辦人員不要隨行，行程也以教育為主，譬如過去大陸來訪的老師部分，因為小朋友都去住接待家庭，以往都會安排大陸老師去參觀台北的教育設施、台中展館等，但聯審會都認為這些跟活動無關而否決。



翁林澄說，現在政府審理兩岸交流上確實比較嚴格，包括大陸來訪人員住哪個飯店，都會嚴格查是否真的有住這，有無照行程走等等。



翁林澄強調，政府可能在建立規範，行政單位有他們想法，主辦的人就都嚴守這種既有規定來執行，至少沒把整個活動否決都算是萬幸。