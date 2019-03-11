余留芬：當好群眾“主心骨”　奮力追夢新時代

政協委員余留芬（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月11日電（中評社報道組）11日下午全國政協十三屆二次會議在人民大會堂舉行第四次全體會議。貴州省盤州市淤泥鄉岩博聯村黨委書記余留芬作大會發言時指出，村黨組織處於脫貧攻堅最前線。每個貧困村的脫貧致富歷程，都是村黨組織帶領鄉親們戰天鬥地的生動故事。



以下為余留芬發言全文：



我是貴州山區岩博聯村的黨委書記，也是長期在基層工作的全國政協委員。十幾年前，村裡“家家住的老土房，出門就是豬糞塘。一年種糧半年飽，有女不嫁岩博郎”。而現在，“農家樓藍瓦白墻，小轎車穿梭繁忙。清風裡陣陣酒香，黨旗下齊奔小康”，村民人均年收入2.26萬元，村集體資產9200萬元。



岩博聯村的巨變只是一個縮影。在西部山區，許多父老鄉親都依靠黨的好政策擺脫貧困，過上了紅紅火火的日子。



今天，帶著農村基層黨組織在脫貧攻堅、鄉村振興中的光榮與夢想站在這裡，我想說：脫貧攻堅路上，黨旗始終飄揚；完成底線任務，我們心無旁騖；落實鄉村振興，我們追夢前行。



村黨組織處於脫貧攻堅最前線。每個貧困村的脫貧致富歷程，都是村黨組織帶領鄉親們戰天鬥地的生動故事。在貴州大地，海雀村3年栽下1.16萬畝鬆樹，麻懷村13年鑿穿幾百米進村隧道，團結村30年開鑿出10公里絕壁水渠……正是這一曲曲可歌可泣的脫貧致富之歌，成就了今天貧困地區的“山花爛漫”。回首脫貧攻堅的艱辛，我們為一路留下的奮鬥足跡而倍感欣慰。

