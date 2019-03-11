被問做滿４年市長　韓國瑜驚訝：誰說的?

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今天在廣播節目《POP搶先爆》播出主持人黃光芹預錄專訪表示，目前、未來不會考慮選“總統”一事並強調做滿4年任期，但是下午在市府被媒體問及此事，韓國瑜驚訝反問：“誰說的？”又改口“我說現階段2020不在我考量之內，目前的重心、最主要的思考，就是怎麼樣把高雄經濟趕快衝起來！”態度又轉為曖昧。



韓國瑜近期多次強調“2020總統大選不在我的考量內”，但是今天卻在POP Radio廣播節目《POP搶先爆》播出主持人黃光芹預錄專訪韓國瑜的廣播內容時提到：“目前跟未來都不會考慮（選總統），且4月不會去領表。”強調一定要完成高雄市長的4年任期。



韓國瑜下午在市政府被媒體堵訪詢問此事，媒體問“市長會做滿4年嗎？”韓國瑜驚訝反問：“誰說的？”媒體回答“廣播上...”話還沒說完韓國瑜馬上搶回“你說黃光芹節目嗎？OK！她問我一個問題，我說現階段2020不在我考量之內，目前的重心、最主要的思考，就是怎麼樣把高雄經濟趕快衝起來！”



韓國瑜繼續解釋“她(黃光芹)問我一任市長是幾年，我說全台灣都知道是4年！”媒體追問“所以4月不會領表嗎？”韓國瑜沒有正面回應，僅表示“現在都不在我考量之內，我現在唯一的答案就是如此