中評鏡頭：京城涮肉名店滿福樓　寒冬好滋味

冬天來北京吃涮鍋，人生一大享受。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月12日電（記者 黃文杰）冬天來北京，戶外寒冷，當然少不了吃涮鍋。銅鍋涮肉對於老北京來說，是美食，是傳統，更是抹不去的情懷，老字號的北京滿福樓，就是京城的美好滋味，手切鮮羊肉一涮，一群人熱騰騰的煙霧中，吃起來，暖胃也暖心。



北京滿福樓是京城涮肉名店，從內到外，洋溢著皇城根兒下的氣派，年代感極強，不過老店為配合北京建設，進行搬遷，現在位於朝陽門外大街的藍島大廈六樓。



對於台灣“吃貨”來說，冬天當然要吃鍋，麻辣、鴛鴦、酸菜白肉鍋都是必吃，來北京更不能省，寒冷的冬天紫銅鍋沸水一滾，十分滿足。



北京滿福樓的鍋鍋，並非桌上大大一鍋，每個人筷子肉涮沾醬，這樣吃法當然過癮，卻也吃進別人的口味。



北京滿福樓是每人一鍋，類似台灣火鍋店，一人一鍋，不同的是，台灣是電磁爐加熱，這裡維持酒精爐火。



北京老字號的鍋店，賣的特色美食包括：麻辣鍋底，麻豆腐，肥牛，酸菜，魚丸 ，手切羊肉 ，羊肉，蝦丸，糖蒜，燒餅，鮮羊肉，蟹柳，肉末燒餅，糖卷果，炸火燒，純鮮墨魚丸，精選羊腱子肉，手切精品黃瓜條，手切精品元寶肉，拌蘿蔔皮 ，芝麻燒餅，墨魚丸，牛百葉，極品毛肚，炭烤羊肉串。



涮羊肉吃得開心，這裡的肉選自於內蒙古錫林格勒盟草原天然放羊的小尾巴綿羊，肉質鮮嫩，肥瘦相間，只需要在鍋中輕涮幾下，變色即熟，不用蘸佐料也是滿口肉香，吃起來超滑嫩，還沒膻腥味，涮多久都不會老。



推薦“金牌純鮮墨魚丸”，用純墨魚製成，以及新鮮乾淨的“毛肚”，店員叮嚀“七上八下”，其實不用超過這次涮燙次數，邊上稍卷略變硬的時候最佳，吃來爽脆。



還有店員忙著送上桌的“羊肉串”，更是必吃，採用的都是羔羊肉，肉是絕對的鮮嫩，串特別大，就著羊肉串吃火鍋，好過癮。