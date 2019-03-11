蔡英文公布因應及反制兩制台灣方案指導綱領

蔡英文11日召開“國安會議”。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月11日電（記者 黃筱筠）為因應大陸的“一國兩制台灣方案”，蔡英文11日召開“國家安全會議”，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並進行討論。會後並提出因應及反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，作為“國安”團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。



府方會後發布新聞稿，通篇以“中國”稱呼。這場會議出席者包括蔡英文、陳建仁、“行政院”蘇貞昌院長、“國安會”李大維秘書長、“行政院副院長”陳其邁、“國防部長”嚴德發、“內政部長”徐國勇、“財政部長”蘇建榮、參謀總長李喜明、陸委會主委陳明通、“行政院秘書長”李孟諺、“行政院政務委員”鄧振中、“外交部次長”謝武樵、“經濟部次長”王美花等。



因應及反制“一國兩制台灣方案”指導綱領如下：



為因應中國“一國兩制台灣方案”對“國家安全”之重大挑戰，確保國家主權與世代國人對台灣未來前途的選擇權利，“總統”特裁示本指導綱領，作為“國安”團隊及行政部門行動之準則，以強化“國安”作為，避免國家經濟社會正常運作受到衝擊。



兩岸：正面看待兩岸交流，堅持對等尊嚴原則，以民主為互動基礎，參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實。積極反制中共假借交流，對“我國”統戰滲透，干預“我國”內事務。



民主法制：立即推動兩岸條例修正案，加速完成民主防護網的法制工作，以強化民主監督程序與防衛機制。



經濟：因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助台商回台投資，致力促進產業轉型升級，強化國際佈局，穩定總體經濟發展。提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議。



外交：善用國際友我新情勢，結合國際社會，反制中共消滅“中華民國”主權行徑 。



安全：嚴密掌握中國大陸的政經社會情勢變化，防制中共對“我國”進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以維護“國家安全”與社會安定。



國防：穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，以嚇阻中國軍事冒進，確保“中華民國”主權及民主自由。



社會：全面加強社會溝通，凝聚人民對兩岸政策共識，團結內部，以一致行動捍衛國家主權。



蔡英文表示，北京當局已經將統一台灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。他就任以來，以不挑釁、不對抗、不製造兩岸的緊張，也不挑起兩岸軍事的衝突。北京當局卻利用我們開放和自由的民主體制，持續介入台灣的政治、經濟和社會發展，這已經構成當前台灣最大的風險。



蔡英文說，他在新年談話的時候，提出建構兩岸交流的三道防護網：也就是民生安全、資訊安全、和民主防護網。這是當前最優先要落實的“國安”議題與任務，在座的每一位都有責任。



她指出，他所領導的政府，致力維持兩岸和平穩定，支持兩岸的正常交流。不過，我們堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排。這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持“中華民國”主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。



她表示，面對“一國兩制”的挑戰，台灣的政治領導人物必須要負起責任，也就是：捍衛“中華民國”主權的責任，維護民主自由生活方式的責任，維持台海與區域和平的責任，以及為世世代代台灣人保留選擇權的責任。“中華民國”台灣是民主國家，我們的未來，我們自己決定。這是我們的底線，這一條底線，是台灣所有政黨、政治人物、都必須要共同遵守的底線。