韓未說做滿4年市長　藍議員提供逐字稿澄清

游淑慧在臉書提供韓國瑜廣播訪問的逐字稿，澄清韓未承諾做滿4年市長。(照片：游淑慧臉書) 中評社台北3月11日電／媒體報道，中國國民黨高雄市長韓國瑜在11日中午的廣播預錄節目中說，國民黨四月初的2020初選登記，他不會去領表，會繼續完成市長4年的任期。此一說法被外界認為韓不會選2020。不過，國民黨台北市市議員游淑慧下午在臉書發出該段訪問的逐字稿，主持人黃光芹問韓：“您的任期大概是做到什麼時候”，韓回答：“我四年任期呀，會繼續做”。澄清韓並未承諾要做滿市長4年任期。



韓國瑜下午被問到是否要做滿市長4年任期，即很驚訝的問，“誰說的？”韓國瑜解釋“她(黃光芹)問我一任市長是幾年，我說全台灣都知道是4年。”即又被外界解讀韓國瑜改口。



游淑慧說，媒體主觀意識的下標，真的好可怕！



以下為游淑慧臉書全文：



謝謝網友的提醒！

媒體主觀意思的下標，真的好可怕！



我們還是看看韓總的原意、原說！淑慧忠於原味來提供⋯



20分45 秒



黃：市長我直接問了，因為時間真的很有限。你認為高雄市市長您大概做到什麼時候？



韓：我現在2020總統大選完全不在我的考量之內，這是我一慣的說法，而且我再重申一次，現在最關鍵是讓高雄市衝起來，而且這兩個月以來，不好意思的說，高雄市民大多數來說真的過的越來越快樂…….連新加坡人都捐錢。



黃：我請教您，您的任期大概是做到什麼時候



韓：我四年任期呀，會繼續做，現在不在我的考量。



22分27秒



黃：四月您不會不會去領表？我們直接問。



韓：不會的！不會的，我跟您報告，“to be a honest and a work hard guy”，做一個誠實又認真工作的人。



黃：七月吳敦義啟動換柱，如果為了國民黨，為了大局，希望你為大局一戰，那時候你會不會被拱的出來？



韓：我現在不敢講俏皮話，我發現一講俏皮話，馬上就有弓箭射過來…我不想去思考這麼多局面，我只希望國民黨，不管是民進黨、柯p，去思考人民到底要什麼？人民過得實在太苦了，而且競爭力不停下滑，而且不客氣的說下一代台灣人會更苦，我到了新加坡我都說不出話了，國民所得已經六萬美金，我們才兩萬多…



黃：如果到了第二階段，朱立倫民調還是沒起來，你會不會想要救國民黨？



韓：對朱立倫有點信心，你看陳其邁完全變成一隻漂亮的蝴蝶了，每一次選舉都是一次涅槃。