友柯議員林國成：韓柯都選大選蔡英文會險勝

林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜稱，“不會領表參與黨內2020初選”。與無黨籍台北市長柯文哲關係不錯的親民黨台北市議員林國成接受中評社訪問時表示，若柯文哲參選，韓也被拱出來，屆時蔡英文鞏固獨派3成4，就能險勝。韓若沒被拱出來，國民黨是其他人選，因柯文哲與韓國瑜的粉絲有約10至20%重疊，屆時將會確定回流柯，因此柯文哲的勝算機率會更高。



林國成，環球科技大學企管理研究所碩士，曾任勞工聯合總工會副理事長、“勞動部”勞工保險監理會、就業安定基金、外勞評審、外勞評審委員，連任三屆台北市議員。與柯文哲互動多、兩人關係不錯，林也多次替柯辯護，是台北市議會少數挺柯議員之一。



韓國瑜日前以預錄方式接受POP Radio《POP搶先爆》主持人黃光芹專訪，節目11日播出時韓表示，2020現在不在他考量之內，他的任期有四年，他會繼續做，4月不會去領表參與黨內初選 。



“韓國瑜若選2020，蔡英文會險勝，而韓若不選，柯文哲會比較有勝算。”林國成接受中評社訪問時表示，韓若出來選，其實蔡英文只要把獨派的基本盤3成4顧好就好了，而韓、柯彼此則大概拿3成左右，蔡英文將會因此而險勝。



林國成認為，若韓國瑜沒有被拱選2020，國民黨無論是黨主席吳敦義、前黨主席朱立倫、前“立法院長”，現任不分區“立委”王金平出來，都會與蔡英文、柯文哲形成三足鼎立的局面。因為國民黨、民進黨的基本盤也有三成多，彼此都有一定實力，到時候鹿死誰手還不曉得。



林國成說，不過對柯文哲來說，出來選2020的策略還是一樣會是拉一點泛藍、泛綠的票，再加上討厭國、民兩黨的民眾約2成多，而柯與韓國瑜的支持者又有10至20%的重疊度，這些民眾的特色就是不滿藍綠現況、欣賞韓及柯都是近代政治人物，而非傳統政治人物。若韓做好做滿4年不出來選2020，柯、韓重疊的10至20%支持度就會確定回流到柯文哲身上，讓柯的勝算機率比較高。