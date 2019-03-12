蔡英文台南助選　現場200多民眾相挺

蔡英文在台南善化為郭國文助選，與廟旁店家近距離親切互動。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月12日電（記者 趙家麟 ）蔡英文11日晚在台南善化為民進黨提名候選人郭國文助選，向現場200多位民眾述說民進黨政府推動經濟建設與台南地發展的成果，她說，台南人不欠民進黨，民進黨感謝台南人，呼籲民眾要繼續支持民進黨。



針對中國國民黨籍高雄市長韓國瑜表示承諾市長做滿4年一事，蔡受訪表示“很好”。但稍後又傳出，韓國瑜受訪其實是說“四年任期，會繼續做。”



至於韓可能因此不會參選2020大選，對民進黨因應大選是否會有不同的解讀？蔡英文回答“現在談這個都太早了！”



蔡英文11日晚抵台南善化慶安宮，為投入台南“立委”補選的郭國文助選，並到廟旁購買知名冬瓜茶時，對於媒體提名有關韓國瑜要做滿高雄市長4年的承諾等，做前述回答。



“立委”補選訂3月16日投票，馬英九上午才到台南為國民黨候選人謝龍介助選，蔡英文晚間由民進黨主席卓榮泰、黨籍台南市長黃偉哲陪同到善化為“立委”候選人郭國文站台，並一起到善化慶安宮參拜、向民眾拜票。



蔡英文在善化與民眾近距離互動，後來還走入一旁的店家購買了5杯的冬瓜茶，現場品嘗，直呼好喝。