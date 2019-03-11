英國“脫歐”：新“關口”裡無“新意”

中評社北京3月11日電／距英國計劃正式“脫歐”的3月29日只有不到3周之際，英國議會將於12日開始舉行投票表決，“脫歐”進程迎來新的“關口”，但人們在新“關口”卻難以發現“新意”。



新華社文章指出，按照英國媒體報道，特雷莎·梅政府12日再次將“脫歐”協議提交議會下院進行投票表決，如果遭到否決，則13日將就是否“無協議脫歐”進行表決；如若“無協議脫歐”也遭否決，則議會14日將表決是否延期“脫歐”。



說這是“關口”，是因為議會此次投票表決一環套一環，可能帶來“脫歐”進程的推進或延遲，以及其他變化，影響到今後很長時期英國與歐盟關係前景，影響到英國自身發展前景。



然而，此次表決新意不多。與兩個月前英國議會那次載入史冊的投票相比，英國各黨派內的分歧依舊，英國國內的分歧依舊，英國與歐盟之間的分歧依舊。



兩個月來，特雷莎·梅政府無法說服歐盟方面修改“脫歐”協議，“脫歐”協議中最核心的分歧——關於北愛爾蘭邊境的“備份安排”依然未能得到解決；特雷莎·梅也沒能消弭英國議會內各種勢力的反對之聲，甚至連自己黨內都沒能搞定。面對“截止日”的迫近，特雷莎·梅只好把球踢給議會。



了無新意還體現在：由於歐盟方面“不配合”，12日提交議會下院投票的依然是1月那份被否決的“脫歐”協議；特雷莎·梅使出的“招數”依然是以“不通過後果很嚴重”相威脅，希望逼迫反對派們最終接受“脫歐”協議。不過，由於其底牌乃是明牌，梅首相這種做法未必管用，連其保守黨政治盟友日前都放話不予以支持。



正因為如此，各界普遍認為，“脫歐”協議此次很難闖關成功，加上議會早已表明不願意“無協議脫歐”，這使得延遲“脫歐”可能性增加，或將成為一個不得已的選項。



回望“脫歐”談判進程不難發現，不確定性是其最大特點。展望前路，英國的“脫歐”之路依然充滿不確定性。就算是延遲“脫歐”，也沒從根本上解決問題。況且，拖延還孕育著新的變數，這從反對派放話“倒閣”“二次公投”之中可見端倪。



在歷史長河中，對有“光榮孤立”傳統的英國而言，“疑歐”派與“挺歐”派的角力是常態，當前“脫歐”紛爭不過是這浪花中的一朵，新意難尋似乎並不意外。