中評現場：政協委員議民營企業與實體經濟

民建7組召開小組會議（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）昨日上午，全國政協十三屆二次會議民建7組、8組在北京鐵道大廈召開小組會議，並向境內外媒體開放。會議就促進民營企業健康發展及實體經濟高質量發展進行討論。



全國政協委員，民建中央委員，叮當快藥創始人、董事長楊文龍提出目前民營企業健康發展中存在的幾點問題：第一，資金緊張問題，這是微小型民營企業最關鍵的問題；第二，資金使用成本問題，需要考慮將資金真正放在企業發展上而不是貸款利率上；第三，民營企業和國有企業還是存在區別待遇問題；第四，民營企業優勢人才的人力資源問題，優秀畢業生很少進入民營企業參與建設。



全國政協委員、民建浙江省委會主委陳小平發言提到，促進民營經濟高質量發展，最重要的還是要充分發揮政府有形之手跟市場無形之手的作用，從而激發市場主體的活力，催生發展的動力，頂住經濟下行壓力。他建議，第一要持續深化“最多跑一次”、網上審批等放管服的改革，切實降低制度交易成本。要依靠群眾、取信於民；要讓改革的目標路徑為老百姓所了解，公開透明，可以檢驗；政府要著力實現數字化轉型，實現信息工程。第二要重點突破企業投資項目審批改革的難點，努力實現“最多跑一次”、“最長一百天”。取消一些不必要的前置條件，壓縮中間環節，規範中介市場，建設標準規劃。第三要大力推進國際產業園的建設，為民營企業走向更加廣闊的舞台打造高等級平台。



全國政協常委、民建中央副主席周漢民表示，今年國家最需要解決的問題是全面提高全要素勞動生產力。全要素勞動生產力不是僅僅包括傳統經濟學對勞動生產力三要素的認知，即人力資本、土地資本和金融資本。當下，中國特別要研究全要素勞動生產力，還要考慮企業家的創新精神和科技創新能力。“我們今天落後在哪裡？不是落後在一般的發展速度上，而是落後在全要素勞動生產力需要極大的提升。作為世界第二大經濟體，這值得我們深入思考。”