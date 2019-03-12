吳志明談習近平福建團講話：企業要守住本分

全國政協委員、民建福建省主委吳志明（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評報道組）3月10日，習近平總書記參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議。全國政協委員、民建福建省主委吳志明昨日在參加全國政協民建界小組討論後接受記者採訪時表示，習總書記參加福建團審議時的諄諄教誨告訴我們，企業一定要做好實體，立足主業，這是一個做企業的本分，要守住本分。



“習總書記到福建團的時候說，企業就是要實實在在心無旁騖做實業，要盯住主業、做好主業。習總書記原來在福建的時候就非常重視企業的實體經濟、品牌建設。總書記曾十幾次到過福耀集團，而且他的足跡遍及福建省很多企業，也是在不斷指導、引領這些企業堅持主業，要做實體經濟，要打造品牌，幾十年堅持不懈。”吳志明說，福建也是幾十年堅持不懈，最後形成了現在的“一張玻璃”——福耀，“一張紙”——恒安，“一雙鞋”——鴻星爾克，“一只雞”——聖農等等，創造了很多國際著名的品牌。



吳志明還談到，民營企業“融資難、貸款難”，大家非常關注、長期關注。企業要精斟細酌，不要太浮躁，能夠安下心來有定力地去做一項主業，做好自己最有競爭力的事，把銀行貸來的生產經費真正用到生產上，不要有太多的投機。現在可能就是有不少投機的想法在裡面，所以說搞得社會上的互相誠信度下降，就增加了管理層、制度層的壓力，影響了金融與企業之間的關係，也就影響了發展。



吳志明建議國家加快北京至台灣高速鐵路海峽通道西段的建設，打通平潭到台灣本島的海底隧道，把海峽兩岸連接起來，為兩岸人民深度融合創造條件。他指出，它不是一條普通的路，也不是一個普通的工程。兩岸人民都盼著能夠早日通車，它承載著中華民族的偉大復興。因為只有兩岸統一，中華民族才有更強大的力量屹立在世界的東方，屹立於民族之林，中國這個民族才能更加興旺。所以說，它不僅僅是一個交通的問題，在更大層面上是一個國家兩岸深度融合，最終走向和平統一的一條路。



吳志明還談到，在鄉村建設方面，大陸應該向台灣學習。台灣的“一村一品”，還有很多鄉村的文創、休閑、養生，有的做得比較好，走在比較前面。我們現在在鄉村振興的過程中，一定要注意鄉土文化保護。因為文化才是最根本、最核心的競爭力。如果在建設過程中過度開發，或者把城市那一套又搬到農村去，那麼農村又變成了一個鋼筋水泥的森林，農村就不是農村了，對農村的發展肯定有影響。



“未來鄉村的發展，我們一定要總結城鎮化過程中的經驗，吸取一些教訓，也要借鑒世界上其他地區的好的經驗。當然國內也有很好的經驗，比如浙江就做得很好，就不是‘千村一面’，而是各有特色，能夠望見山水、記住鄉愁的。”吳志明說。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）