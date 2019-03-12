方光華答中評：總理報告創造力是關鍵詞

全國政協委員、陝西省副省長方光華（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月12日電（中評報道組）全國政協委員、陝西省副省長方光華昨日在參加全國政協民建界小組討論後對中評社表示，李克強總理的政府工作報告體現出對人民群眾創造力的充分信賴，是一份愛護人民群眾創造力、呼喚人民群眾創造力的報告。



方光華指出，第一，報告關心呵護已有市場主體的創造力。2019年將減輕企業稅收和社保繳費負擔2萬億元，國有銀行和中小銀行都將大幅度增加對企業貸款，企業電費路費網費成本還將降低，這些實實在在的措施都將使1億市場主體特別是9300多萬民營主體的活力大大增強。



第二，精心培育國家產業和貿易的核心競爭力。政府將在強化工業基礎和技術創新能力，加快製造業強國建設，促進新興產業發展方面採取更有力度的舉措，並將加大對外開放領域，優化開放布局，更加注重規則等制度型開放。



第三，重視滋養創造力生長的土壤。在財政非常緊張的情況下，2019年國家還將確保財政性教育經費占國民生產總值比例繼續保持在4%以上，中央財政教育支出安排要超過1萬億。要從失業保險金結餘中拿出1000億，對1500萬人次進行職業技能培訓，此外國家還將穩步提高城鄉居民基本醫保和大病保險水平，降低大病保險起付線。營商環境和創新創業環境將得到繼續改善。相信2019年我國的市場活力和社會創造力將會得到進一步釋放，國家經濟一定能健康發展。



談及陝西與香港合作前景，方光華對中評社說，香港已經越來越意識到自己既要面向大海，但同時要回頭望，要回頭看看自己所依托的中華民族的遼闊大地，而遼闊的西北擁有很大的發展空間。還有就是從“一帶一路”倡議來說，“一帶一路”經由陝西通向遼闊的中亞和東歐，亦擁有廣闊腹地。所以，未來香港與陝西之間進一步加強聯通將會大有前途。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）