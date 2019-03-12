李彥宏：不敢去美國投資 中國對外資更開放

李彥宏在人民大會堂接受記者採訪（中評社 張爽攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）全國政協委員、百度董事長兼首席執行官在人民大會堂對記者表示，幾乎所有中國互聯網主流公司嚴格意義上講都是拿的美元投資。中國對於外資還是很開放的。相反，現在中國企業都不太敢去投資美國的公司，更不敢去買他們的公司，因為美國對於國家安全的審查越來越嚴。



備受國內外矚目的《外商投資法》草案於3月8日提交十三屆全國人大二次會議審議。作為我國外商投資領域的基礎性法律，該草案確立了我國新型外商投資法律制度的基本框架，對外商投資的准入、促進、保護、管理等作出了統一規定，是對我國外商投資法律制度的完善和創新。



李彥宏認為，《外商投資法》提到要給外企國民待遇。在這之前，中國給外商的是超國民待遇，以後所有企業都一樣了。



至於外商進入中國是否會給中國企業帶來更大的競爭壓力，李彥宏表示，只有開放，我們自己的企業競爭力才會越來越強，過去40年的改革開放其實反覆證明了這一點，越是沒有保護的地方，就發展得越好，越是保護得好的地方，自己的能力提升的速度就越慢，產業相對國際領先水平來說就越落後。



李彥宏說，其實百度也是一個外資企業，從成立的第一天起，百度拿的就是美元投資，而且幾乎所有中國互聯網主流公司都是這樣的架構，嚴格意義上講都是拿的美元投資。



“中國對於外資，我認為還是很開放的。相反，現在我們都不太敢去投資美國的公司，更不敢去買他們的公司，因為美國對於國家安全的審查越來越嚴。”李彥宏說，他看到的數字是，2018年中國資金在美國的投資相比2017年下降了70%多。“不是沒有機會，是因為我們不太敢做了。一旦和別人談了半天，最後要去投了，到美國一審查不讓你過關，這個風險還是挺高的。”