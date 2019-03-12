郭正亮：林右昌談華人說法可能是很大改變

郭正亮分析林右昌說法的可能性。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）民進黨籍基隆市長林右昌率團赴美國訪問，在首站紐約台灣會館演說時，提到應做為世界華人的民進黨。民進黨“立委”郭正亮接受中評社訪問指出，有人會解讀林的說法，是民進黨有人願意去主張“兩個華人國家”，“中華民國”與中華人民共和國都是中華民族，或都是中華文化的競爭，那當然是良性。那是否就不去強調台灣主體性，以“中華民國”以及中華人民共和國是兩個法律上概念，以及延伸出來的中華文化內部競爭，“這樣是很大改變”，民進黨裡面當然會有不同聲音。



屬“正國會”的林右昌在2018九合一選舉民進黨敗選，蔡英文請辭黨主席後，擔任短暫的代理主席。林右昌此行表示，他除了是以基隆市長身分訪美，另一身分是民進黨前代理主席。他在紐約台灣會館演說時表示，“民進黨未來新路線，那就是民進黨不能只是台灣的民進黨，而是應做為世界華人的民進黨。”



郭正亮指出，林右昌具有卸任主席的特殊地位，民進黨2020初選之後，會推動黨綱“新決議文”的撰寫，林的說法是否拋出未來要討論的方向，我們也不知道，可持續察後續林會不會再進一步解釋。



郭正亮對中評社分析，獨派認為民族主義像是共同體，也是華人延伸的意涵，但林右昌沒講清楚，是說兩岸同屬中華民族？而中華民族跟華人也不見得一致，新加坡也強調是中華民族，但那是一個種族的概念，不是民族概念，林右昌對於民族與種族沒有講的很清楚，會延伸出不同想像。



他強調，有人會覺得民進黨是否有人願意去主張“兩個華人國家”，“中華民國”與中華人民共和國都是中華民族，或是都是中華文化的競爭，那當然是良性。



他也說，但那就否定一中、一台的論調，不去強調台灣主體性，“中華民國”以及中華人民共和國是兩個法律上概念，以及延伸出來的中華文化內部競爭，“這樣是很大改變”，民進黨裡面當然會有不同聲音。游錫堃(“正國會”)主席任內所通過的《正常國家決議文》顯然跟這個有很大衝突，兩岸是否在中華文化下的“兩個國家”競爭。



他表示，徹底獨派認為“台灣文化、台灣民族、台灣國家”都有別於中國，如果對於民族以及文化願意放軟，願意表達與中國有共同性，這是一個願意表達願意與中國有交集的說法。如果有共同中華文化、中華民族再談“國家”利益衝突，這樣就比較好談，那是現實利害，只是制度怎麼設計的問題。



郭正亮說，林右昌在紐約台灣會館說，台僑看起來沒有什麼反應，林是認為民進黨要放大來看，廣義講大家都會認為華僑是中國人，林右昌可能看到更大架構。但他也說，這樣的概念後來都證明沒成功，澳大利亞認為是大英國協，加拿大也這麼認為，只有美國有獨立革命不認為是英國，但是澳大利亞1960年代之後，主體性越來越強，地緣關係、文化關係就會認為是亞洲人不是歐洲人。



他強調，台灣是在中國大陸隔壁沒這麼極端，林右昌可能是認為大家都講華文，是否認為可以創造新的可能性。這個論述過去謝長廷提過，謝提到台灣與大陸是否朝向未來共同體，要進行廣泛文化、政治對話，但是林右昌講太少，我們也不能過度延伸。



郭正亮說，林右昌卸任主席有特殊地位，不知道林接下來在2020初選後，要推動黨綱撰寫，是否要提出這樣的論述？我們也不知道，是否醞釀一種台灣與中國“同屬中華文化的國家”，不知道有沒有這樣論調？



他表示，對自由民主更堅定，但不意味不是“華人國家”，可以只是體制之爭，兩岸如果只是體制之爭，那商量餘地比較大，但如果加上民族、文化認同之爭那就無解。因為文化如果不讓步，就無法融入中國大陸的社會，文化上拒絕認同當地，民族又自我形成，那是一定會發生衝突，因為沒有交集。



郭正亮表示，林右昌是“正國會”派系，但是這個說法與游錫堃很不同，但這是世代差異，“正國會”的游錫堃以及林佳龍可能都無法接受林右昌的說法，這跟派系無關。



對於全美台灣同鄉會拒絕接待無黨籍台北市長柯文哲，郭正亮表示，全美台灣同鄉會的態度與美國政府沒有這麼接近，同鄉會每天都看民視，節目都在罵柯文哲，對柯當然不滿。而全美台灣同鄉會廣泛發言與美國政府應沒這麼直接關係。



郭正亮也說，柯文哲也沒有正式表態參選2020，美方接待層級也會不同，柯目前是不能正式進到白宮或是國務院，但柯拜訪美國在智庫時，會看到美官員只是以閉門方式。美方不會特別對柯歧視，如果柯宣布參選2020，應該會再去美國訪問一次。