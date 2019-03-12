中評鏡頭：鐵路北京站　風格獨特還播東方紅

大理石鐘面的四面大鐘，每天早上7點到晚上9點的正點時分敲響鐘聲，並播放樂曲“東方紅”。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月12日電（記者 黃文杰）北京火車站或北京車站，一直是北京市內最重要的鐵路客運站，也是全中國客流量最大的車站，上面還有毛澤東親筆寫了“北京站”三個字，改革開放後猛增到3000萬人以上，為緩解北京站壓力，北京市政府和鐵道部興建北京西站（西客站）分擔京廣線及京九線等運輸，北京站年客流量才回落至2000萬人以下。



北京站是北京鐵路樞紐的一個重要部分，站房同時具有濃郁的中華民族傳統風格和蘇聯的史達林社會主義建築風格。



車站中央以高34米的雙曲扁殼屋頂大廳和東西兩座34米高的琉璃鐘樓為主軸，並以女兒牆連接位於站房東西兩側的兩座高34米的琉璃塔樓側軸，展現“首都大門”的建設意圖。



北京站的站房樓頂，裝設了兩座大理石鐘面的四面大鐘，會在每天早上7點到晚上9點的正點時分敲響鐘聲並播放樂曲“東方紅”，成為北京站的一大特色。



一直以來，北京站始發的旅客列車發往全中國大陸各地，而北京西站完工啟用，分擔了大部分京廣、京九、京原線方向列車的運輸任務。



目前，北京站主要負責接發經由京滬線、京哈線往華東、東北方向的列車。另外，北京站也負擔接發往俄羅斯莫斯科、蒙古烏蘭巴托和朝鮮平壤的國際聯運旅客列車。