中評關注：韓國瑜陳其邁同框　說不完的尷尬

韓國瑜跟陳其邁選後終於相見歡，韓也熱情牽著陳的手臂進場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月11日電（記者 蔣繼平）經濟部所屬高雄加工出口區11日舉行“智造新基地”動土典禮，“行政院副院長”陳其邁南下出席，陳其邁一上台就脫口而出“回到家的感覺真好”，到底是回到家真好？還是看到中國國民黨籍高雄市長韓國瑜會有不同的感受？從當下的互動似乎可見端倪。



動土典禮舉行前一刻，韓國瑜硬是比陳其邁早到一分鐘，韓簽完名之後熱情的轉頭向陳握手寒暄，甚至主動牽著陳的手臂步入會場，雖然有相當多的肢體互動，但看起來韓比較主動，陳卻是比較被動，雖然雙方互稱老朋友，但互動上似乎沒那麼自然。



韓國瑜跟陳其邁去年高雄市長選舉激烈纏鬥，陳其邁慘敗。雖然兩人互稱好友，不過政治立場迥異，選後直到這一天才終於在高雄面對面，陳關心韓最近變瘦了，也開玩笑詢問韓是否還有穿S腰帶，也叫“國瑜兄”來套交情，但口頭上的互動，跟肢體互動相比，還說不太上溫暖。



陳其邁受訪時也脫口而出“韓沒有常去找我，且還欠我一頓飯”，而對韓國瑜提出的四大建設建議，雙方雖然有利用機會交流意見，但是拿起鏟子動土之後，被媒體一問好像忘了，靠韓在旁邊提醒才想起，有點心不在焉，韓也送陳上車離開後才離去。



去年敗選的陳其邁，一轉身變成韓國瑜的上級長官。勝選的人兢兢業業爭取地方建設，敗選的人反而輕鬆忘我，未來要怎麼一起攜手打拼，不知還得上演甚麼戲碼呢？