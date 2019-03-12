郭正亮分析大選：一對一蔡穩輸　樂見三人拚

郭正亮。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）中國國民黨高雄市長韓國瑜是否參選2020外界非常關注。民進黨“立委”郭正亮接受中評社訪問分析，韓參選的可能性不高，國民黨最可能在初選出線的還是前主席朱立倫。如果蔡英文尋求連任，一對一對上朱立倫，朱可說是穩贏。因此，民進黨其實希望無黨籍台北市長柯文哲參與選舉，形成三足鼎立。在輸局的選舉中，情況越複雜、變數越多，是輸的一方所期待，至少還可能會有贏的機會。



郭正亮表示，他跟韓國瑜認識，了解韓的做人，非常重情、重義，對人也非常照顧，這樣的人才當選高雄市長一年就要選2020，韓國瑜是會不好意思的，會覺得愧對高雄市民。他判斷，韓國瑜應該不會選2020。若國民黨初選由朱立倫勝出，國民黨也應該不會再重演“換柱”，這對國民黨非常傷。



郭正亮表示，韓國瑜想選的意圖不高，韓不會被民調所惑，韓對於大選真的沒有準備，國民黨應該不會走到徵召這一步。且最近的民調顯示，朱立倫參選就可勝過柯文哲的趨勢漸漸明顯，因此，雖然朱民調沒有韓高，但也沒有很差，連國民黨台北市議員羅志強都說，不必現在逼韓國瑜表態，但也不要為了挺韓去傷其他太陽。



郭正亮分析，2020如果是朱立倫對上蔡英文，雙強競爭，朱會贏的機會很大，“以現在來看，一對一選舉，民進黨穩輸”。所以加入柯文哲個變數，至少對蔡連任會有機會。選舉中，弱的人一定會認為，希望變數、複雜性更高。而國民黨則是擔心棄保問題，如果棄蔡保柯，柯文哲的勝算就會變高。



他表示，柯文哲目前民調確實贏，但是隨著兩大黨夾殺，民調也可能會降低，可能跟蔡英文差不多，因此選民可能會做出抉擇，不希望讓國民黨當選的思考。而柯也會評估，如果2020沒有勝算，那又何必一定要選，但柯可能就會開始布局2024，但柯並沒有政黨，如果台北市長連任期滿，沒有了政治能見度，想要拼2024也不容易，這是柯的弱點。



郭正亮認為，柯文哲應該還是會朝向組黨的方向，但柯如果無法找到一軍成為不分區“立委”名單，這樣對柯要選2020大選氣勢上，就會弱一截，加上柯若以無黨身分參選不組黨，那未來也沒有“立委”席次可幫忙捍衛柯的政策，又沒有政黨補助款，這對柯來說也不利。因此，組黨不組黨確實會讓柯很頭痛，也會連帶影響柯的政治能量。



至於被外界認為是2020前哨戰的3月16日“立委”補選結果，郭正亮對中評社分析，民進黨台南第二選區補選確實很危及，主要是脫黨參選的候選人陳筱諭，會分掉民進黨提名的候選人郭國文固定比例的票源，這對郭選情很傷，且這固定的比例也很難拉回來，這是新潮流在台南長久以來的恩怨。



他表示，民進黨要在台南第二選區“立委”補選有勝算，就是要拉高投票率，至少要有三成五以上投票率，把支持者拉出來投票，勝算才會提高，否則國民黨提名的候選人謝龍介勝算非常高。

