楊毅周：兩岸應協商形成制度化聯繫

全國政協委員楊毅周在人民大會堂接受中評社採訪（中評社 張爽攝） 中評社北京3月14日電（中評社報道組）十三屆全國政協港澳台僑委員會委員、全國台聯副會長楊毅周在人民大會堂接受中評社採訪，他認為，兩岸要融合發展，首先應該從低端的經濟議題開始，從兩岸各行各業各界開始，通過協商的過程，形成各行各業各界之間制度化的聯繫，這個制度化聯繫應該就是低端的兩岸和平發展制度安排。楊毅周建議，各行各業各界都要在“九二共識”基礎上進行民主協商，高階政治協商可以在這個基礎上一步一步進行。



兩岸的民主協商和政治協商是今年兩會上代表委員們熱議的一個話題，楊毅周對中評社說，協商民主是大陸的一個重要的民主實現形式。兩岸要實現和平統一，要形成“一國兩制”台灣方案，甚至兩岸關係要和平發展、融合發展，都要靠民主協商，“政協就是協商民主的民主協商。兩岸目前的關鍵在於怎麼進行民主協商。”



楊毅周認為，民主協商的第一步習總書記講得很清楚，他在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上鄭重倡議，在“九二共識”的基礎上，兩岸各界各行各業進行協商，協商的內容就是兩岸關係和平發展的制度化安排。



楊毅周解釋說，兩岸各行各業各界通過一個民主協商的過程，形成各行各業之間制度化的聯繫，這個制度化聯繫也是兩岸關係和平發展制度化安排的一部分。“我們要從基礎開始做起，最基礎的就是根據兩岸的各行各業各界融合發展的要求——就是兩岸共同利益的要求、共同發展的要求，來進行制度化安排。”



“我建議各行各業各界都應該在‘九二共識’基礎上開始民主協商。這是非常重要的，因為兩岸關係的發展一定還是要靠共同利益來牽導，兩岸要形成共同利益，只有在共同利益的基礎上才能夠逐步往前走，這就是韓國瑜的‘韓流’給我們的啟示：通過兩岸融合發展、和平發展，台灣民眾能夠得到真正的實惠，才願意跟你走。”楊毅周說，“台灣當局雖然阻撓有意赴陸協商的政治人物，但是民進黨當局擋得了高階政治上的協商，擋不了民間的、經濟上的協商。”



楊毅周對中評社說，民主協商需要有基礎，這個基礎就是大陸本身的發展。“從我們這麼多年兩岸關係發展的經驗來看，我們很清楚大陸發展以後，台灣同胞確實非常希望能夠分享大陸發展的紅利，但這種分享不是隨意的交流就可以分享的，我認為應該在‘九二共識’的基礎上能夠達成制度化的安排，使得兩岸的共同發展制度化、融合發展制度化，才有可能使兩岸融合發展的過程非常穩定向前，然後可以一步一步往上走。兩岸融合發展達到一定的程度後，才能為和平統一奠定堅實的社會基礎，才有可能在共同利益的基礎上形成共同的認同，才有可能心靈契合。”

