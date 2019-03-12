莊啟旺：熊貓是兩岸和平象徵　綠何須恐中

中國國民黨高雄市黨部主委莊啟旺2009年議長任內促成廣州香江野生動物園兩隻珍稀白老虎落腳高雄市壽山動物園。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月12日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市黨部主委莊啟旺2009年時任議長期間，曾力促廣州香江野生動物園致贈高雄市兩隻珍稀的白老虎以為城市交流善意。他11日接受中評社訪問認為，如今大陸有人倡議要贈送兩隻熊貓給高雄市長韓國瑜，代表韓比其他政治人物或政黨更能處理兩岸事務，也更能獲得對方的善意回應，而偏偏這點又戳中去年已經大敗的民進黨軟肋。



莊啟旺觀察，民進黨自去年九合一地方選舉挫敗後，現在表顯有點“亂了手腳”，尤其在兩岸關係的處理上更顯偏鋒。兩岸官方關係依舊緊繃，而韓國瑜若持續展現出各項比民進黨更有能力處理兩岸事務，並主導兩岸交流，尤其在政治以外的經濟、文化或城市等交流上，將是民進黨最不願看到的。



莊啟旺說，大陸若贈送熊貓或者當年的白老虎，對民進黨仇中、恐中的意識型態都起了很大的效應，綠營才會把白老虎、熊貓等塑造為對岸統戰工具。但他認為，

熊貓或白老虎都是友誼、善意與和平象徵，換個角度出發，自信的面對，自然會有不一樣的態度與結果。



莊啟旺觀察，當前兩岸交流氛圍上，民進黨只要越打壓韓國瑜，打壓的力道最後一定會反彈到自己身上，民間的聲浪或者韓個人的網路聲量一定會攀升。因為台灣老百姓不要意識形態了。



中評社問，莊當年引白老虎至高雄，卻被環保團體抨擊“病態”，只因白老虎是基因缺陷？



對此，莊啟旺重申，廣州香江野生動物園那兩隻白老虎“昭海、歡樂”是純正血統的白老虎，而非保育團體所言的“近親繁殖病虎”。少數打著“保育”之名的民間社團或學者不應將“熊貓”或“白老虎”泛政治化。



莊啟旺表示，他相信，高雄市過去有能力照料白老虎，就能向台北木柵動物園取經學習熊貓照顧之道。世界各知名動物園內都有飼育稀有的保育類動物，且照顧妥善。不論是熊貓、白老虎、北極熊或無尾熊等，也無因為飼育稀有動物而失去“保育”的意義，反而讓這些知名動物園吸引更多觀光人潮參觀，帶動城市觀光商機。



莊啟旺說，未來熊貓若能順利來到高雄壽山動物園，相信南台灣的鄉親乃至於金門、澎湖等離島居民都會有意願來高雄參觀，這對高雄整體觀光產業鏈，住房率、周邊餐飲或交通接駁等都有正向助益。相信政府稅收也會超過每年飼養的成本，尤其旅行業、觀光業者一定是樂觀其成。以產業投資而言，這樣的前期投資絕對是值得的。



莊啟旺向中評社表示，民進黨千萬不要因某些意識型態去做“為反對而反對”的事情，經過去年的大選後，台灣政治人物做事情哪些是真正興利除弊，哪些在操弄族群，相信台灣民眾的眼睛都是雪亮的。



莊啟旺說，熊貓能不能落戶高雄還有很多程序要走，我們都願秉持民主精神應聆聽各界聲音，過去他引廣州白老虎入台，光是程序就走了快三年，中間有許多困難也都一一克服。相信韓市長只要願意推動兩岸善意交流，市議會跟市民都會大力支持。



莊啟旺表示，確實有不少人認為大陸送熊貓給台灣是在“統戰”，但不同角度看事物會有不同思維，如果我們把它視為兩岸和平友善的里程碑，何樂而不為？台灣現在有上百萬台商在大陸市場打拼，台灣也有好幾百萬家庭有成員在大陸工作與就學。兩岸關係是台灣生存發展的重中之重，台灣應該好好跟大陸溝通。

