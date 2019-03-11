蔡政府反制一國兩制指導綱領　藍斥為選戰宣傳

中評社台北3月11日電／蔡英文今天提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領；“立法院”民進黨團大力支持，認為能夠真正強化台灣安全，但國民黨團炮聲轟轟，質疑一切都是選戰宣傳。



蔡英文今天提出反制“一國兩制台灣方案”指導綱領，做為“國安”團隊及行政部門的行動準則，其內容包括兩岸、民主法制、經濟、外交、安全、國防、社會等七個面向。



中央社報道，民進黨“立法院”黨團幹事長管碧玲說，蔡英文提出反制一國兩制綱領，正是反映兩岸關係近期發展，確實有必要，未來大家在指導綱領之下，去凝聚共識、去落實，才能真正強化台灣安全。



國民黨“立法院”黨團總召江啟臣表示，蔡政府對自己政權正當性的自信，似乎比民眾認同“中華民國”的自信小的多。實際上蔡英文只要承認“中華民國”存在，不製造認同符號分裂，根本就沒有“一國兩制”問題，當前國人對“中華民國”的認同沒有絲毫動搖。



江啟臣說，北京主張“一國兩制”已非新鮮事，倒是蔡英文此刻大張旗鼓拿此開“國安會議”，不免讓人覺得是在做選戰宣傳，但人民只想知道，蔡政府如何有效穩定處理兩岸關係。



親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞表示，台灣內部沒有想要“一國兩制”的聲音，而兩岸目前雖然沒有對話，但也尚未到最壞的關係，現在政府召開“國安會議”，提出因應及反制“一國兩制台灣方案”的指導綱領，像是要挑起兩岸的敏感神經，激發出彼此更對立，只會讓兩岸的狀況更糟糕。



時代力量“立法院”黨團總召徐永明表示，指導綱領的大方向他是支持的，尤其在反對中國主權侵略上，一定支持蔡英文，特別是“一國兩制”的部分；除了綱領之外，還有一系列的修法，包括兩岸關係，不只是簽訂和平協議前需要經過公投，還有更多要釐清的規範，是否需要更多修法，希望看到更清楚的政策與改革動作。