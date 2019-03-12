美專家答中評：選舉年不好但台海不會生戰

陸伯彬相信台灣進入選舉年，形勢不樂觀，但不預期台海會發生戰爭 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓3月11日電（記者 余東暉）對於台灣高官近期頻發兩岸生戰論調，美國台海問題專家陸伯彬（Robert Ross）表示，台灣即將進入選舉年，其領導人容易訴諸“民族主義”；大陸方面可能會覺得不能什麼都不做；美國有人想利用台灣作為施壓北京的工具。因此選舉年對於兩岸關係不是好年，但他並不擔心兩岸近期會發生戰爭，只要台方不宣佈獨立。



波士頓學院政治系教授陸伯彬日前參加美日研究所與美利堅大學合辦的“美日如何應對兩岸可能的衝突”研討會。在回應中評社記者提出的“如何看待最近台灣高官屢發應戰論調，台海是否真的面臨戰爭”的問題時，陸伯彬做上述表示。



分析兩岸關係的背景，陸伯彬指出，以前的台灣政府肯定台灣是中國的一部分，雖然誰代表中國各有說法，但這種模糊性曾在兩岸之間發展了良好的經濟與社會關係，並展開官方對話。蔡政府執政後表示不承認這個，而北京方面說，雙方曾有過約定（deal），既然你們退出這個約定，那我們也退出。北京還會說，台灣前面一個政府執政時，雙方至少可以朝著正確的方向邁進，儘管過程可能很漫長，但現在政府邁向錯誤的方向。因而北京可能採取“溫和脅迫”政策，比如增加軍事活動，要求商界就反獨採取立場，發出更強硬言辭等。這會令台灣人感到緊張。



哈佛大學費正清中國研究中心執委會委員陸伯彬指出，在此背景下，台灣即將邁入大選年，任何地方進入選舉年就仿彿進入“愚蠢季節”（silly season）。而現在台灣領導人正面臨許多問題，她無法很好地運行經濟，她的社會政策被民眾拒絕，她更可能訴諸“民族主義”。陸伯彬觀察，蔡英文新年在習近平講話之前就發表了措辭強硬的講話；最近她表示希望與日本展開安全對話；她也希望台灣成為東亞在安全上圍堵中國大陸的一部分。陸伯彬稱蔡英文“增加了賭注”（raised the stakes），但他不相信蔡英文會宣佈“台灣獨立”。