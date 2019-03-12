中評關注：韓選不選2020　外界霧裡看花

中國國民黨高雄市長韓國瑜連7份民調皆顯示，他是最接近2020的政治人物。（中評社 資料照） 中評社高雄3月12日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜接連7份民調均顯示，他是當前台灣政壇上最接近2020的政治人物。但參選與不參選都有100種理由。昨日播出的廣播節目傳出韓國瑜已決定市長做滿四年，結果連韓國瑜下午接受記者採訪時，也反問記者這是誰說的。

顯然迄今外界仍然霧裡看花。



昨日下午媒體追著韓國瑜進一步詢問“是否真的不選2020？”不過韓國瑜強調，“現階段”2020不在他考量之內，他現在唯一的答案就是如此，大家不要亂他的心，他現在心很純潔，不停地衝經濟，且感覺效果不很好。媒體又追問，會做滿（市長）嗎？韓耐心表示，先不要問這個問題，“現在”不在考量之內。



台灣是民主政體、數人頭政治，因此“選舉看民調、輸贏看投票”是再天經地義不過的事情。韓自始自終都未表達自己絕對不選2020的話，而強調“現階段”不在他考量之內。因此韓國瑜知道現在表了態，不論是訪問中國大陸或者美國，都將變成以2020參選人的角色造訪，也牽動著更敏感的美中台政治神經。而他所要應付的，將遠遠超過他所想像的一切。



如何持盈保泰、拼出經濟碩果，是韓當前最重視的原理原則。



韓國瑜選或不選確實是台灣政壇上很重要且新鮮的話題，但真正的關鍵，卻在無黨籍台北市長柯文哲身上。2020大選，台灣政壇會出現幾組候選人？這個脈絡恐怕得等到3月16日“立法委員”補選後，所有勝負塵埃落定，藍綠白之間才會有新的局勢出現。



聰明如韓國瑜、柯文哲或吳敦義等人，自然不會在此時一爭長短，提早掀鍋？



韓國瑜3月22至28日將赴大陸香港、澳門、深圳與廈門拼訂單，隨後4月10日還要遠赴美西跟美東進行學術演講。韓國瑜的大動作拼經濟，搞交流，同時也在累積自身的政治能量。只要把分內的事情做好，很多無形的能量自然會會聚到他身旁。



從韓國瑜近幾次針對2020大選的問題回答，可以看出他還是口風很緊，且不把話說死，保留了政治策略上的最高戰略原則，留下討論與想像空間。



韓國瑜已經出口的話語，以及說不出口的話語，也值得關注2020大選的台灣社會，細細品味。至少，等韓國瑜結束大陸與美國之旅後，再好好“拷問”不遲。

