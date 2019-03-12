社評：習近平對台工作人民觀直擊台胞心坎

習近平3月10日下午在福建代表團參加審議過程中發表對台講話。（來源：新聞聯播截圖） 中評社北京3月12日電（評論員 林艶）習近平在3月10日下午參加福建代表團審議發表講話指出，要在對台工作中貫徹好以人民為中心的發展思想，要像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞，只要能做到的都要盡力去做。福建是對台工作的前線重鎮，習近平兩會期間選擇在福建代表團發表這番講話，不僅為下一階段大陸對台工作指明了方向，同時處處為台胞著想的暖心之語勢必直擊台灣同胞的心坎。



眾所周知，以人民為中心、以問題為導向是習近平治國理政的鮮明邏輯，習近平的“人民觀”在對台工作中無處不在，而這次則是非常直接明確地強調對台工作要貫徹好“以人民為中心”的發展思想。在短短301字的涉台內容中，始終貫穿著“人民觀”的思維主線，具體體現在以下三個方面。



第一，體現人民位置觀，明確台灣同胞和大陸百姓一樣具有同等重要的位置。習近平在講話中特別強調要對台灣同胞一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞，這是習近平對下一階段對台工作提出的新要求。自十九大報告提出“逐步為台灣同胞提供與大陸同胞同等待遇”，去年總理政府工作報告中也將“同等待遇”首度寫入政府工作報告。習近平在講話中再一次強調“一視同仁”，進一步說明了習近平將台灣同胞和大陸百姓一樣至於心中最高位置、最重位置、最佳位置，兩岸同胞是一家人，不分彼此。我們認為，習近平對台灣同胞的這份關心和重視，將會讓在大陸生活的台灣同胞更加有歸屬感，同時也有助於台灣同胞更好地融入大陸的生活。



第二，體現人民利益觀，非常關心台灣同胞在惠台措施中的獲得感。習近平表示，對台工作既要著眼大局大勢，又要注重落實落細。據國台辦新聞發言人安峰山2月27日在例行記者會上公布的數據顯示，“31條惠台措施”實施一年來，大陸已經有包括25個省區市在內的72個地方分別制定了具體的落實舉措。毋庸置疑，廣大台灣同胞是這些惠台措施的最大受益者，而習近平在講話中特別強調要將這些措施落實到位，充分照顧台灣同胞的利益。我們認為，全國各省市根據各地的情況分別針對“31條惠台措施”已完成了制定具體的落實細則，如何推動這些措施真正落到實處，為台灣同胞帶來便利，才是真正為台灣同胞提供同等待遇的關鍵。習近平在此刻強調要注重落實落細，為下一步促進兩岸融合發展工作提供了一個重要的方向。

