國家稅務局局長王軍：實施更大規模減稅降費

國家稅務總局局長王軍（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）“部長通道”於3月12日上午繼續開啟，國家稅務局局長王軍在回應記者提問時表示，黨中央和國務院重視實施更大規模的減稅降費措施，這次減稅降費的措施可謂導向精准、規模空前。他還提出將“四實四硬”作為努力的目標，爭取把減稅降費實打實、硬碰硬地落地。



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中央廣播電視總台央視記者：減稅降費可以說是今年政府工作報告的一個突出亮點，也是大家非常關心的，事關很多人的切身利益。請問稅務部門接下來會採取哪些措施讓減稅降費政策實打實、硬碰硬落地呢？



國家稅務總局局長王軍：謝謝你的提問。黨中央、國務院高度重視實施更大規模的減稅降費措施。去年11月以來，習近平總書記多次就實施更大規模的減稅降費作出指示、批示、提出要求。李克強總理在3月5日作政府工作報告時，公布了近2萬億元的一攬子大規模減稅降費的系列舉措。這是一次實打實、硬碰硬，更大規模的減稅降費。



它有兩個鮮明特點：其一，導向精准。力減製造業、小微企業、工薪階層的負擔，力促“六穩”。其二，規模空前，也可以說是罕見的。減稅降費的總額近2萬億元，比去年大規模減稅降費又增加了50%以上。單就減稅而言，它的規模相當於當年預算安排的稅務部門組織收入的10%以上。這麼大的減稅降費規模，無論是在中國，還是在國外，無論是近些年來，還是幾十年來，都是空前的。它充分彰顯了我們黨和政府攻堅克難、勵精圖治，逐夢圓夢的決心、信心、智慧和力量。稅務部門必須把減稅降費實打實、硬碰硬地落地。我們的努力目標是做到“四實四硬”，也就是政策制定要實、簡明操作要實、宣傳輔導要實、優化服務要實。哪“四硬”呢？就是信息系統要硬、數據賬本要硬、檢查問責要硬、改進完善要硬。



3月5日總理公布減稅降費一攬子方案的當天，稅務總局就向全國稅務系統發出通知，要求大家迅速行動起來，做好準備工作。3月8日，我們又決定再取消15項涉及減稅降費措施落地的稅務證明。目前，全國各級稅務部門和廣大稅務人員正在夜以繼日、緊鑼密鼓、周到細致地進行各項準備工作。在減稅降費落實過程中，我們歡迎並將主動配合方方面面，包括我們媒體的朋友們，進行實打實、硬碰硬的監督。我們不回避問題，不掩飾短板，在落實中改進，在改進中更好落實。



我相信，好的政策、好的實施、好的監督，一定會使這些政策取得好的結果，這就是提振人民信心，鑄牢長遠根基，促進高質發展，貢獻世界經濟。為此，我們稅務人會很拼的。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 毛成勛）

