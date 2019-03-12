司法部部長傅政華：在线招揽法治人才

司法部部長傅政華（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）“部長通道”於3月12日上午繼續開啟，司法部部長傅政華在回應記者提問時表示，在教育、網信、公安等各有關部門的大力支持下，在全體考生積極支持和配合下，精心組織，成功實施了2018年國家法律職業資格的統一考試。他還提到，此次法考順利實現了新老制度的銜接，突出了心事到的必考內容，改革了考試形式，完成了“三大突破”，並在積極籌備今年的法考。



文字實錄如下：



法制日報記者：2018年，我們第一次組織了法律職業資格考試。您能否介紹一下首次法考的有關情況，比如通過率如何。通過考試後，如果從事法官、檢察官、律師等職業，是否還有其他的具體要求。此外，很多考生關心今年的法考時間和有關要求是否會發生變化？謝謝。



司法部部長傅政華：各位記者朋友好。大家知道，建立和實施國家統一法律職業資格考試，是我們落實習近平總書記的重要指示精神，貫徹黨中央、國務院的決策部署，推進全面依法治國的重大舉措和制度設計。



2018年是法考的首考之年，我們在教育、網信、公安等各有關部門的大力支持下，在全體考生積極支持和配合下，精心組織，成功實施了2018年國家法律職業資格的統一考試。



我在這裡向各位朋友介紹：第一，我們順利地實現了新老制度的銜接。首先在報考政策上，我們堅持了新人新辦法，老人老辦法。另外，我們對艱苦、邊遠和少數民族地區實行了“雙放寬”政策，即考生的報考專業放寬、合格標準適度放寬。這樣對上述地區法治隊伍的建設，法治人才的穩定，起到了積極的促進作用。其次，我們繼續允許在讀的大四學生報考。



第二，我們突出了新時代必考的內容。我們將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的領導、全面依法治國和憲法精神，首次列入必考內容。同時在考試過程當中，在考題設計上，突出了案例分析的比重，強化了在法治實踐這方面的導向。



第三，我們在2018年法考過程當中，改革了考試的形式。首先，我們把一次性考試分成兩個階段，第一個階段是客觀題考試，第二個階段是主觀題考試。考生只有通過客觀題考試以後，才能進入主觀題考試。另外，我們將客觀題考試的成績擴大為兩年適用。在2018年的法考過程當中，全國一共有60.4萬人報考，有47.3萬人參加第一階段的考試，其中19.2萬人獲得通過。在19.2萬人當中，有18萬人參加了第二階段考試，其中有12萬人通過考試。



在這次考試組織過程當中，實現了“三個突破”。第一個突破，我們首次把筆試全面轉變成機考。第二個突破，首次實現了對包括港澳地區在內的全國各考區巡考工作的全覆蓋。第三個突破，首次全面實行網上巡考。我們全面履行了責任，考試圓滿順利。現在我們正在對考生資格進行最終審核，大概在3月底將對合格的考生頒發證書。



另外，我們也還在積極準備今年的法考。總的來講，沒有大的變化，我們將在考前三個月向社會公布，接受社會監督。在這裡，我希望有更多的願意投身法治中國建設的人才，踴躍參加2019年的法考。謝謝大家。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 實習記者：毛成勛）