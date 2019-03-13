社評：創新是建設粵港澳大灣區的主要驅動力

中評社北京3月13日電（評論員 胡志勇）最近，中國正式啟動了廣東省、香港、澳門作為大經濟區加以聯合發展的“粵港澳大灣區”計劃。該計劃將著眼於金融業、製造業實施一體化發展，並培育機器人和人工智能等高科技產業。這是中國主動順應全球化形勢、傾力培育和發展新的經濟增長點的又一力作！



中國政府今年2月發布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。《綱要》明確提出到2022年基本形成國際一流灣區和世界級城市群框架，到2035年全面建成國際一流灣區的戰略目標。



不同於世界其他類似的經濟區發展模式，粵港澳大灣區的建設將從創建國際科創中心、提升國家創新能力等方面全力推進。創新將貫穿於大灣區建設的始終，並成為大灣區發展的核心。



眾所周知，經過改革開放40年的發展，珠江三角洲已發展成為中國最具活力的地區，其國民生產總值已具全國之首，廣東省已成為中國改革開放的標兵，累計了諸多成功的經驗。而香港、澳門相繼回歸祖國後，在中央政府有力支持下，香港和澳門在國家建設中繼續發揮著重要作用。中國政府將廣東和香港、澳門三地聯合起來，通過加強廣東省9座城市以及香港和澳門之間的經濟合作，利用彼此各自優勢組團式、跨越式發展，打造一個具有全球影響力的經濟區，從而形成為中國新一輪發展的高科技和創新型製造業、服務業的核心地區，使粵港澳大灣區持續發展成為中國甚至全世界最具經濟活力的地區之一，為中國經濟提供新的增長動力，引領中國未來經濟向縱深方向發展。



粵港澳大灣區是中國對外開放的重要地區，進出口比例占全國五分之一多；灣區內基礎設施較完善，多深水良港，鐵路、航空便利；產業結構互補性強，現代製造業發達，對內地輻射能力強。



廣東、香港擁有世界無法比擬的獨特優勢：粵港澳大灣區包括香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶，是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。香港擁有富有活力的、開放的銀行業，以及深厚的公共和私人資本市場，有利於香港在“一國兩制”框架下發揮其獨特的優勢。廣州、深圳等城市已發展成為中國高科技中心、人才集聚地，為廣東省連續數年穩居國內生產總值第一地位提供了技術和人才支撐。在不到全國總面積的百分之一，但在如此緊凑的空間內，同時擁有發展迅速的高科技製造業能力、大規模消費基礎和人才庫以及一個國際金融和物流樞紐。



根據規劃，大灣區的每個城市都將充分依據自身優勢，發揮主導作用，集群化發展：香港將保留和發揚金融與商業樞紐地位，利用香港知名大學為研究作出貢獻；澳門作為世界旅遊休閑中心和中國與葡語國家商貿合作服務平台的作用不斷強化；廣州將充分發揮國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用；已經擁有華為、騰訊、大疆和小米等科技巨頭的深圳將繼續發揮其作為創新和技術中心的作用。這些互補優勢已經在該地區內部創造了連通性。大灣區地區增長快於中國整體水平，建設粵港澳大灣區，就是要發揮各自優勢，通過強強聯合，不斷強化合作空間，拓展科技創新空間，發展新興產業，協同建設有競爭力的現代產業體系，實現區域一體化。大灣區規劃能夠為這個經濟規模已經接近澳大利亞和韓國的地區帶來強大動力。



香港和澳門緊緊抓住共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設的重大機遇，充分發揮好自身各自優勢，全面深化與內地互利合作。



粵港澳大灣區是國家實現區域協調發展、支撐引領國家經濟發展和對外開放的重要地區。目前，粵港澳大灣區經濟總量、對外開放程度已經走在全國的前列，但人均水平、產業結構存在不足；灣區內發展不均衡，土地和人口等資源錯配。



因此，應強化創新驅動在大灣區建設中的核心作用，有序推進大灣區發展，積極支持和扶持那些有創新能力的中小企業在大灣區生根發展，積極幫助那些創新能力高的民營企業和個人在大灣區設立研發中心，並提供優厚政策和配套措施，積極推動粵港澳大灣區建設成為國際科技創新中心、國際一流灣區，引領國家創新驅動發展；帶動大灣區整體科技水平發展，提高大灣區整體研發能力，進一步提升在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用，引領全國經濟高質量增長。



積極推動產業結構繼續向先進製造業、戰略新興產業和現代服務業升級，重點培育高新技術產業，不斷完善區內國際競爭力的現代產業體系；進一步加強教育、科技等領域的發展，不斷完善教育、文化、醫療等社會保障設施，吸引更多的人才到灣區工作，實現由勞動資本密集型產業向知識技術密集型產業的轉型升級，加快實現區域內的協調發展，提高區域整體發展水平。