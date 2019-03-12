周強：加強涉軍維權，保護港澳台同胞權益

最高人民法院院長周強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強向大會報告工作。周強在回顧2018年主要工作時表示，2018年最高人民法院以人民為中心，在依法審理涉民生案件和公益訴訟案件、大力弘揚社會主義核心價值觀、促進行政爭議實質性化解、維護國防利益和軍人軍屬合法權益、保護港澳台同胞和歸僑僑眷以及海外僑胞合法權益、創新司法便民利民惠民機制等方面做出了較多努力。



以下為文字實錄：



周強：四、堅持以人民為中心，努力滿足人民群眾司法需求



依法審理涉民生案件。審結一審民事案件901.7萬件，同比上升8.7%，其中涉及教育、就業、醫療、養老、消費等案件111.1萬件。推廣河南、湖南等地法院經驗，依法制裁惡意欠薪行為，幫助農民工追回勞動報酬95.3億元。審結婚姻家庭案件181.4萬件，發出人身安全保護令1589份。進一步深化家事審判改革，會同全國婦聯等完善聯席會議機制，共同促進新時代家庭文明建設。依法審理利用保健品詐騙老年人等案件，嚴懲坑害老年人的犯罪行為。會同中國殘聯出台意見，保障殘疾人合法權益。



大力弘揚社會主義核心價值觀。堅持在制定司法解釋、審判執行案件中全面貫徹社會主義核心價值觀。認真落實英雄烈士保護法，陝西、江西法院依法審理葉挺、方志敏烈士名譽權案，旗幟鮮明保護英烈名譽榮譽。制定懲治虛假訴訟司法解釋，鼓勵誠信、制裁失信。依法支持公民通過正當防衛同犯罪行為作鬥爭，保護見義勇為，弘揚社會正氣。推出《陽光下的法庭》等法院文化作品，弘揚社會主義法治精神。



促進行政爭議實質性化解。審結一審行政案件25.1萬件，出台貫徹執行新修改的行政訴訟法司法解釋，發布行政審判白皮書，服務保障“放管服”改革。山西、河南、甘肅等地法院開展行政案件集中管轄試點，軍事法院推進軍事行政審判試點，取得良好效果。依法審理房屋拆遷、勞動保障等行政案件，維護行政相對人合法權益。



依法審理公益訴訟案件。審結檢察機關和社會組織提起的公益訴訟案件1919件。會同最高人民檢察院出台司法解釋，明確檢察公益訴訟案件審理規則。廣東法院公開宣判全國首例共享單車消費公益訴訟案，判決經營者按承諾退還押金，維護消費者合法權益，促進共享經濟規範發展。江蘇、山東等地法院依法審理侮辱消防烈士公益訴訟案，以司法手段捍衛英烈榮光。

