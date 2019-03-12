肖亞慶：上下一條線，結合實際推進國企改革

國資委主任肖亞慶答記者問（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）“部長通道”於3月12日上午繼續開啟，國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶在回應記者提問時表示，企業資源應該按照市場發展需求，按照高質量發展的總體目標，相互配合，相互融合，進行專業化整合，形成競爭優勢。



文字實錄如下：



東方衛視記者：當前地方國企改革進入深水區，各地正在緊鑼密鼓地醞釀新動作。但是我們也發現，各地國企改革的節奏似乎並不一致，進度完成的差距相對較大。國資委方面將會採取哪些舉措確保“上下一條線、上下一盤棋”？



國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶：地方國有企業改革也在深入推進，各省區市按照中央的要求，正在深入推進國有企業改革。特別是地方黨委和政府高度重視。我們看到，上海市和深圳的綜合改革取得了積極進展，東北地區的國有企業也有不少亮點。這些改革在推進過程中，他們結合自己企業的實際，結合各地國有企業本身的實際，在做改革的實踐。在改革實踐當中可能還有一些歷史包袱和問題沒有解決，還有個別是因為認識問題，內生改革動力還沒有完全激發出來。



作為國資委，我們對地方企業的指導、督導和統籌方面還需要做更大努力。所以地方國有企業的改革是我們國有企業改革當中非常重要的環節，下一步我們要加大力度，推動改革不斷向前推進。俗話說，播種和收獲一般不是在一個季節。所以希望在座的各位媒體朋友多關心、多支持地方國有企業改革。我們共同努力，一定能夠使改革取得新的成績。謝謝。





（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 實習記者：毛成勛）