周強：嚴懲司法腐敗，堅決清除害群之馬

最高人民法院院長周強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民法院院長周強向大會報告工作。周強在回顧2018年主要工作時表示，2018年最高人民法院嚴肅黨內政治生活，嚴懲司法腐敗，查處本院違紀違法幹警9人，廣泛接受各界監督。



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周強：六、堅持全面從嚴治黨、從嚴治院，建設過硬人民法院隊伍



始終把黨的政治建設擺在首位。加強和規範黨內政治生活，嚴守政治紀律和政治規矩。堅持抓黨建帶隊建促審判，教育引導幹警旗幟鮮明講政治，永葆政治忠誠，堅定理想信念，堅守法治信仰。深入開展向鄒碧華、方金剛學習活動，湧現出陳少華等一批敢於擔當作為的先進典型。各級法院共有279個集體、337名個人受到中央有關部門表彰。



加強司法能力建設。強化教育培訓，各級法院培訓幹警74.5萬人次，切實提高法律適用、群眾工作、科技應用等能力。加強高素質法治人才培養，利用中國法官培訓網、數字圖書館等資源，推行開放式在線培訓。與國家民委舉辦民漢雙語法官培訓班。加大援藏、援疆、援青力度，廣西、雲南、西藏、甘肅、新疆和兵團等法院加強雙語法官培養，更好滿足民族地區群眾司法需求。



嚴懲司法腐敗。認真貫徹中央八項規定精神，開展司法作風專項督察，嚴厲整治形式主義、官僚主義，堅決防止“四風”問題反彈回潮，各級法院查處違反中央八項規定精神的幹警369人。加強最高人民法院內部巡視，扎實開展司法巡查、審務督察。嚴格執行“五個嚴禁”、防止干預過問案件“兩個規定”。堅持刀刃向內，堅決清除害群之馬，最高人民法院查處本院違紀違法幹警9人，各級法院查處利用審判執行權違紀違法幹警1064人，其中追究刑事責任76人。

