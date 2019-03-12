張軍：趙宇案昭示法不能向不法讓步

最高人民檢察院檢察長張軍（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）第十三屆全國人民代表大會第二次會議第三次全體會議今日上午在人民大會堂舉行，最高人民檢察院檢察長張軍向大會報告工作。張軍在回顧2018年主要工作時表示，2018年最高人民檢察院充分發揮檢察職能，在重慶公交車墜江、長生公司問題疫苗案、昆山反殺案等一系列社會輿論高度關切的案件中充分體現了為大局服務、為人民司法的工作宗旨和態度。



以下為文字實錄：



張軍：各位代表：現在，我代表最高人民檢察院，向大會報告工作，請予審議，並請全國政協各位委員提出意見。



2018年工作回顧



2018年是改革開放40周年，也是檢察機關恢復重建40周年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人大及其常委會有力監督下，最高人民檢察院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實十三屆全國人大一次會議決議，增強“四個意識”，堅持“四個自信”，做到“兩個維護”，立足新時代人民群眾對民主、法治、公平、正義、安全、環境等提出的更高要求，積極適應反貪轉隸、檢察職能調整，堅持講政治、顧大局、謀發展、重自強，採取一系列主動跟進的思路舉措，使轉隸成為法律監督全面協調充分發展的轉機，各項檢察工作穩步向前。一年來，全國檢察機關共批准逮捕各類犯罪嫌疑人1056616人，提起公訴1692846人，同比分別下降2.3%和0.8%；對刑事、民事和行政訴訟活動中的違法情形監督447940件次，同比上升22.4%；立案辦理公益訴訟案件113160件。



一、充分發揮檢察職能，為大局服務、為人民司法



堅決貫徹黨中央決策部署，把堅持以人民為中心體現到檢察工作各方面，服務、促進“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局的落實。

