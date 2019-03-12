克雷莫納彰顯四重奏妙韻

意大利克雷莫納（Creona）弦樂四重奏首次來港演出(香港藝術節供圖) 意大利克雷莫納（Creona）弦樂四重奏將於三月下旬首度來港為香港藝術節舉行兩場室樂演奏會。這個弦樂組合的名稱倒也特別，原來是以克雷莫納這個精製小提琴的城市命名，而飲譽音樂界的拉弦樂器名牌“史特拉底瓦裡”，就是建基於這個城市，而這個四重奏來港時亦以古董名琴演奏樂曲，以饗樂迷。



這個四重奏的現役樂手，都是與意大利小提琴家帕格尼尼份屬熱那亞的同鄉。他們今次來港所選奏的樂曲，就有意大利歌劇家威爾第和普契尼的罕有室樂，即分別是《E小調弦樂四重奏》及《菊花》，亦有胡爾夫（Wolf）以意大利風景情懷為題的《意大利小夜曲》。



此外，巴托克《第五弦樂四重奏》、巴伯《弦樂慢板》、貝多芬《F大調第十六弦樂四重奏》及布拉姆斯《G大調第二弦樂五重奏》，亦會分別在兩場音樂會演奏。



四重奏竟具戲劇元素



威爾第（Verdi，一八一三至一九○一）終其一生寫了二十多齣歌劇和不少聲樂作品，但只寫了一首弦樂四重奏。這種一面倒的創作，主要是迎合作曲家當時所處的意大利音樂環境。始終意大利樂迷不像歐洲其他國家的樂迷對樂種的興趣比較廣闊，而是極度偏重歌劇，其次是聲樂作品。威爾第創作這首畢生絕無僅有的四重奏，也可以說是無心插柳。



話說一八七三年三月，也就是威爾第接近花甲之年的時月，他在拿不勒斯監督他的歌劇演出時，不巧女主角抱恙而歌劇的演出被迫押後，威爾第在這段空待的幾星期間，為了打發時間，解解悶氣，寫了這首《E小調弦樂四重奏》。別以為他只懂撰寫歌劇，他原來對弦樂四重奏這個樂種了解深入，而前輩如海頓、莫扎特、貝多芬的弦樂四重奏作品，他根本爛熟於胸，並且不時囑咐學生，要從古典時代的弦樂四重奏學習清晰凝練的鋪排。



一八七三年四月，他在自己所下榻的旅館內舉行一個規模極小的首演，只招待七八位常客。他自謙說，他不知道這首四重奏孰優孰劣，只知這就是一首四重奏。這首樂曲固然是成功之作，但他始終不離本行，把本見於歌劇的大量戲劇元素放進《E小調》里，情況好比他把《安魂曲》寫成一個極富戲劇元素的合唱作品。《E小調》第一樂章的主題，就具備戲劇的意趣。經過第二樂章所顯示的典雅抒懷一面，第三樂章就完全展露歌劇的風韻，當中大提琴恍如唱出歌劇里的詠嘆調，那刻的樂景，確實有趣。樂迷欣賞此曲時，切勿錯過這一段。



胡爾夫嚮往意大利風情



至於奧地利作曲家胡爾夫（Hugo Wolf，一八六○至一九○三），雖然與威爾第地域不同，風格各異，但有一個共同點，就是聲樂作品大量，除兩齣歌劇，更有兩百多首歌曲；但器樂作品不多，而室樂作品，只有寫於一八八七年（時年二十七）的《意大利小夜曲》。



這位奧地利作曲家十分嚮往他視之為南方的意大利風情，在他眼里，意大利處處斑斕瑰麗，景色宜人，充滿朝氣，而這種情懷既可從這首《意大利小夜曲》印證，亦可從他所作的四十多首意大利浪漫曲盡領無遺。



《意大利小夜曲》的最大特色，是篇幅極短，只有一個樂章，演奏時間少於十分鐘，與常規四重奏迥然有異。此外，這首樂曲既可以是弦樂四重奏，亦可以用小型樂隊演奏。不過據專家考證，胡爾夫的本意，是以單樂章的四重奏示人。他後來有意將單樂章的樂曲擴展至三樂章，可惜只寫了一些片段，就溘然辭世。無論如何，此單樂章四重奏大體上洋溢著輕快歡愉的意趣。且看“克雷莫納”如何將此曲神髓顯示給樂迷。



一如前述，這兩場音樂會的一大賣點，是四名樂手均使用“史特拉底瓦裡”的古董樂器演奏，藉此重現當年弦樂音色。這一點對喜愛古董樂器的樂迷來說，誠屬樂事。不過，一般樂迷最關切的，始終是這個弦樂組合能否帶領他們進入個別作曲家的弦樂四重奏世界。（來源：大公報）