酸韓？蘇貞昌：發大財好事拐走本金得不償失

蘇貞昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月12日電（記者 鄭羿菲）針對地方要拼經濟、發大財，“行政院長”蘇貞昌12日上午在“立法院”表示，發大財是好事，但如果想要賺人利息，最後反而被拐走本金就得不償失，中國現在從台灣內部分化滲透、外部利益覆蓋，蔡英文才提出七點對應方案，這段期間也常常針對特定的人、地方，提出買這個、買那個，看得出中國正在利用經濟塑造讓人民得到利益的現象，若有統戰目的我們就要小心。



蘇貞昌12日上午出席“立法院”院會接受朝野“立委”質詢，民進黨“立委”劉世芳質詢時詢問中國國民黨高雄市長韓國瑜近期外銷農產品快速地接到很多中國訂單，讓人不禁懷疑是不是有經濟統戰？



蘇貞昌表示，發大財絕對是很好的事情，但如果要賺人利息，最後本金被拐走就得不償失，昨天蔡英文主持“國安會議”上，相關報告與資料明顯看出中國從今年1月2日習近平發表告台灣同胞書，指出九二共識就是一個中國、就是統一進程，所以要推動九二共識台灣方案。



蘇貞昌說，接著中國現在開兩會，裡面種種從各種層面包括宗教、寺廟等通通做，都做得面面俱到，要從台灣內部分化滲透、從外部用利益全面覆蓋，所以蔡英文才提出七點對應方案。



蘇貞昌指出，這段期間中國常常針對特定的人、地方提出他要買這個、買那個，然後還指定只能這樣往來、那樣往來，有的速度還特別快，看得出中國利用經濟、利益塑造讓你好像會得到利益的現象，但從整體來看就會覺得居心叵測，發大財我們歡迎，地方拚經濟我們也支持，但如果後面有統戰目的我們就要小心。



劉世芳接著問，對抗經濟統戰，民進黨“內閣”做什麼事？



蘇貞昌說，第一，海外台商資金回台我們熱烈歡迎，而且用各種方法歡迎。第二，資金進出我們要防止國際懷疑洗錢、恐怖組織等，不能讓國際相關機構認為台灣是洗錢中心、沒有在防恐。第三，這個錢不是拿去炒房，或去做其他不是台灣、政府需要的，這些錢我們鼓勵他投資設廠買機器，拚經濟我們無限歡迎。