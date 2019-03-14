快評：卡韓形同拱韓　蔡當局強化韓出戰正當性

中評社快評／韓流繼續刮，對民進黨2020年延續執政權的威脅愈來愈大。蔡當局的應對之策是逢韓必卡或必罵，有所謂滅韓三行動，包括“卡預算”、“卡政見”、“卡民調”，等等。



“卡政見”方面，最新的一宗是，韓國瑜日前提出在高雄設立“自由貿易經濟示範區”的構想，遭蔡當局從上到下圍剿，蘇貞昌聲稱韓的構想“有4個不可行”，還扯到“最後對台灣不利，會被當成跟中國一起的共犯”云云。



民進黨全力卡韓，會讓韓國瑜拚高雄發大財的政績打折扣，韓國瑜推動與大陸交流的努力也會處處受限。做為一位地方市長，韓國瑜頭上有蔡當局套給他的緊箍咒，特別在兩岸關係方面。



早就有人說，民進黨卡韓，將成韓國瑜選2020的最大推手。其一，卡韓遏阻不了、甚至助長了韓流繼續刮；其二，卡韓會激發韓國瑜及其支持者的鬥志，同時也強化韓國瑜參選的正當性－－出戰2020年大選，趕民進黨下台，將對高雄、對台灣的幫助更大。



韓國瑜多次說“2020大選不在我的考量內”。台中市長盧秀燕則說，當人民需要他的時候，候選人不能夠置之度外。盧秀燕挺韓參選的意思再明白不過。



演戲的人想要結束、想要下台，可看戲的人叫好不斷，不願意離開。韓國瑜是否會出戰2020，憑一人之力翻轉台灣，改變國、民兩黨命運，改變台灣命運？“讓我們繼續看下去”。