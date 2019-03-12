大華網路報：民進黨有高度樂見大熊貓來嗎？

中評社香港3月12日電／大華網路報今天時評說，大陸有意贈送一對大熊貓給高雄，這無疑是高雄政黨輪替、韓國瑜當選市長，大陸對高雄表達的善意。向來“反中”的民進黨人士們，會抵制這對暫時命名為雄雄、融融的大熊貓前來落戶嗎？



大熊貓來台已有先例。團團、圓圓在台北動物園生活已逾十年，也有了下一代圓仔，受到民眾喜愛。但是當年，民進黨扁政府曾堅拒牠們來台。2005年5月3日，中國國民黨主席連戰完成對大陸的和平之旅，中共中央台辦主任陳雲林宣布送給台灣三件大禮，一是一對大熊貓，二是開放陸客赴台旅遊，三是台灣銷往大陸的水果從12項擴大到18項，其中十多項免關稅。



擴大開放台灣水果銷往大陸及免關稅，是大陸單方可行的措施，加上涉及台灣果農利益，扁政府無從反對也不敢反對。而陸客來台就需要台灣官方同意，扁政府即未予同意。實際上，2001年陳水扁親自主持經濟發展諮詢會議，達成的共識之一就是接受陸客來台，但都沒有執行，而當時的陸委會主委就是蔡英文。直到2008年5月國民黨執政、馬英九上任，同年7月才開放陸客來客，為台灣創造了巨大的經濟收益。



扁政府也抵制大熊貓來台，理由包括違背保育理念；未經華盛頓公約批准，會落入一國兩制；大陸對台統戰等等。其實，陳雲林做上述宣布的同一天，華盛頓公約秘書處即指出，此舉沒有保育的問題，也不需要公約批准，因為根據聯合國的立場，這是屬於國內交易。至於所謂統戰，本來這就是大陸的善意，難道台灣需要的是大陸的惡意嗎？