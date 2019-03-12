蔡英文月底訪南太三國　總人口僅10萬5千

台“外交部次長”徐斯儉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月12日電（記者 黃筱筠）“外交部次長”徐斯儉上午在“總統府”舉行記者會說明，蔡英文將在3月21至26日前往帛琉、諾魯進行國事訪問，26日再轉往馬紹爾群島參加首屆婦女領袖會議，28日返抵台灣。至於另一個南太平洋邦交國吉里巴斯，徐斯儉表示，因考量蔡3月29日要舉行春祭國殤大典，時間上無法配合，雙方達成理解。



蔡英文此行出訪的三個太平洋島國，根據台“外交部”網站的資料，帛琉陸地面積487平方公里、人口約2萬；諾魯面積21.2平方公里，人口1萬；馬紹爾群島陸地181.3平方公里，人口約7萬5千。三國總人口約10萬5千人，還不及台北市一個區的人口。



台灣目前在太平洋的6個邦交國，包含索羅門群島、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國，以及吐瓦魯國。蔡英文2017年10月28日至11月4日，首度出訪太平洋島國，去程過境美國檀香山，返程過境關島。



徐斯儉表示，3月21日率團出訪太平洋國家進行“海洋民主之旅”。自從2017年訪問馬紹爾、吐瓦魯等群島後，蔡英文一直希望再度造訪太平洋“友邦”國家，去年帛琉總統11月率團訪台再度提出邀請，諾魯總統瓦卡也親自面交邀請函給蔡英文。3月21日至26日將率團帛琉、諾魯進行國事訪問，展開“海洋民主之旅”，26日再轉到馬紹爾參加會議28日返台。



徐斯儉強調，馬紹爾海妮總統將舉辦首屆婦女領袖聯盟會議，並且蔡英文擔任嘉賓，蔡英文將於國事訪問結束後轉往參加該會議。



至於吉里巴斯，他表示，原本“外交部”建議24日至31日出訪，也獲得吉里巴斯總統的同意，但是後來考量3月29日蔡英文要主持春祭國殤大典，出訪改成21日至28日，帛琉、諾魯總統都願意配合，但是吉里巴斯總統兼任南太平洋大學校長，這個時間在斐濟要主持畢業典禮無法出席，因為有太多南太平洋國家要參加無法更動時間，雙方達成理解。



蔡英文2016上任後，台灣已經失去5個邦交國，目前尚有17個“邦交國”。