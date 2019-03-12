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怒房屋稅暴漲 台南民眾至市府抗議爆衝突
http://www.CRNTT.com
2019-03-12 10:58:12
抗議民眾與警方發生推擠衝突。（中評社 趙家麟攝）
中評社台南3月12日電（記者 趙家麟）抗議房屋稅暴漲的上千名“房衫軍”湧向台南市政府，衝破警方第一道防線後，並與警方發生幾波的推擠衝突。台南市政府關閉大門，大批群眾與警方在門前僵持中。
台南議會國民黨團12日發動“房衫軍”抗議行動，上千人著黃色丅恤集結前往台南市政府，抗議賴清德市長任內房屋稅連三年暴漲並回朔15年，現任市長黃偉哲選前承諾凍漲，卻遲遲不敢兌現選舉承諾。
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