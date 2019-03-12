王軍：國稅地稅合併成效比預想的要好

國稅局局長王軍答記者問（中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（中評社報道組）“部長通道”於3月12日上午繼續開啟，國家稅務局局長王軍在回應記者提問時表示，雖然國稅地稅征管體制改革困難大，但盡力做到了“事合、人合、力合、心合”，取得了不錯的成果。與此同時，還經受住了力度大、覆蓋面廣的個稅改革。他還表示，將在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，認真貫徹落實黨中央、國務院的各項決策部署，找差距、補短板，進一步建設好“事合、人合、力合、心合”的“四合院”。



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中國證券報記者：在去年的“部長通道”上，您就國稅地稅合併提出了“事合、人合、力合、心合”的目標。一年過去了，請問完成情況怎麼樣？請您介紹一下個稅改革的最新進展情況。



國家稅務總局局長王軍：國稅地稅征管體制改革，困難比預想的要大，成效比預想的要好。“事合、人合”，我們做到了，也做好了。“力合、心合”，我們做到了，正朝著更加融合的方向努力和發展。這體現在，在機構改革的過程當中，我們撤銷了3.4萬個一級和內設機構。但是，我們的省局、市局、縣局、鄉鎮分局（稅務所），都如期、整齊劃一、平平穩穩地掛了牌，進行了“三定”。這還充分體現在，在稅務機構改革過程當中，我們有22255名幹部由正職轉為副職，但是他們無怨無悔，同所有稅務人一起，奉獻攻堅，不僅確保了機構改革中各項工作帶電作業的平穩運行，穩中有進，而且經受住了接踵而來的第一步個稅改革、第二步個稅改革、小微企業減稅等多輪“高壓測試”，展現了我們稅務鐵軍風采。



關於個稅改革，我扼要向大家報告兩組數據。



第一組數據是說明這次改革減稅力度大的。去年10月到今年1月，4個月共減稅近2000億元。改革前的個稅收入去年1—9月份同比增長20%。改革後的個稅收入4個月同比減少14.2%。今年1月，第二步個稅改革落地以後，單月的同比減負是23.5%。



第二組數據是反映個稅改革減稅面廣的。這次個人所得稅的一、二步改革，使所有工薪階層納稅人不同程度地減了稅，也就是說，工薪階層的減稅面是百分之百。其中，有8000萬人減了百分之百的稅，也就是說他們不用再繳個稅了，還有6500萬人的減稅幅度在70%以上。



朋友們，今年是國稅地稅征管體制改革以後，新稅務機構正式運行的第一年。新機構要有新氣象，要謀新作為。我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下，認真貫徹落實黨中央、國務院的各項決策部署，找差距、補短板，進一步建設好我們“事合、人合、力合、心合”的“四合院”。合得更興業、更齊心，更有利於落實好減稅降費的各項政策，更有利於組織好各項收入，更有利於服務好經濟社會發展，讓黨中央、國務院放心，讓人民群眾滿意。謝謝。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：秦正陽 毛成勛）